Núñez insta a Page a aprovechar el aumento del techo de gasto para "cumplir con algunos sectores": "Que deje las excusas"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha expresado que el aumento del techo de gasto hasta 686 millones en la comunidad "obliga a Emiliano García-Page a dejar las excusas para no cumplir con los sectores de la región a los que se ha comprometido a ayudar y sigue dejando a un lado".

Así lo ha expresado a través de un vídeo subido a sus redes sociales, donde ha asegurado que "es prioritario recuperar la Carrera Profesional Sanitaria, poner en marcha un plan de choque contra las listas de espera o aceptar la propuesta para modernizar la Atención Primaria".

Para Núñez, tampoco hay excusas para ayudar a los agricultores y al mundo rural, además de aprobar un plan de modernización de infraestructuras educativas y modernizar la educación pública de Castilla-La Mancha.

📈 El próximo presupuesto contará con 686 millones € más.



Ya no hay excusas, Page debe cumplir con Castilla-La Mancha:

✅ Recuperar la Carrera Profesional Sanitaria

✅ Plan de choque contra las listas de espera

✅ Modernizar la Atención Primaria

✅ Apoyar a agricultores y mundo… pic.twitter.com/xlA1SaZuhR — Paco Núñez (@paconunez_) September 3, 2025

"Hay que poner en marcha medidas que mejoren las políticas sociales vinculadas con ayuntamientos y colectivos sociosanitarios, que piden a gritos un modelo de concierto que les dé seguridad jurídica y estabilidad económica", ha afirmado.

Asimismo, ha insistido en que Page "tiene que escuchar las propuestas del PP en materia de infraestructuras, en materia cultural o de vivienda".

Canon del agua

Otro de los asuntos vitales para Núñez es la "derogación del canon del agua". Una cuota por la que "Page mete la mano en el bolsillo a todos los ciudadanos a través de los ayuntamientos".

"Es el momento de que el presupuesto más alto de la historia, según el Gobierno de Page, llegue a la gente y no quede en manos del Gobierno socialista", ha sentenciado.