Los bomberos del Geacam salen a la calle para protestar contra la "precariedad laboral": "Con cuatro meses no se come"

Unos 200 bomberos forestales del servicio de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) se han concentrado este lunes frente a la Consejería de Desarrollo Sostenible para denunciar la "precariedad laboral" que sufren.

La protesta, convocada por el comité intercentros de Geacam (CCOO, SIBF, CSIF, UGT y USO), junto a SO, STAS y SPPLB, ha reclamado "empleo estable" y "el fin de los recortes" en el operativo.

Bajo proclamas como "no nos escuchan cuando nos quemamos vivos", "contra la temporalidad" o "con cuatro meses no se come", los manifestantes han denunciado contratos de apenas 96 días, dotaciones mínimas sin cubrir, falta de EPI en condiciones y "precariedad estructural" en el servicio.

El presidente del comité intercentros, Manuel Amores (CCOO), ha advertido de que la campaña de extinción no cuenta con el operativo completo durante todo el periodo de máximo riesgo de incendios.

Condiciones

Según has explicado, mientras que el nivel de peligro alto se prolonga del 1 de junio al 30 de septiembre, la plantilla está reforzada únicamente entre el 23 de junio y el 12 de septiembre, es decir, 82 días frente a los 122 que debería abarcar.

Desde UGT se ha alertado de "unidades en mínimos" por la falta de personal y bolsas de empleo suficientes, mientras que el sindicato STAS ha reclamado el cumplimiento del convenio colectivo y ha denunciado trabas para acudir a consultas médicas o cobrar pluses.

Bomberos del Geacam

En la misma línea, el bombero forestal Óscar Serrano (CSIF) ha pedido que se apliquen los coeficientes reductores en la jubilación y que se cubran de forma inmediata las bajas del servicio.

Los sindicatos han mostrado además su solidaridad con los bomberos forestales de otras comunidades que este verano se han enfrentado a incendios de gran magnitud, y han insistido en la necesidad de reforzar el operativo durante toda la campaña.