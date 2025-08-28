Núñez pregunta a Page si va a reprobar a Mercedes Gómez por sus palabras sobre los incendios: "Son bochornosas"

El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha preguntado al presidente regional, Emiliano García-Page, si reprobará a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, por sus "declaraciones bochornosas y vergonzosas sobre la gestión de los incendios".

Así lo ha expresado el 'popular' durante las fiestas en honor a San Agustín en Gálvez (Toledo), donde ha asegurado que Gómez "se ha reído de la gente".

"La consejera afirmó que ni ella ni ningún consejero del Gobierno de Castilla-La Mancha tienen que ir a ninguna zona afectada por el fuego porque los políticos no tienen que ir allí. Que Page diga si está de acuerdo", ha expresado.

Para Núñez, "es de tener muy poco respeto por los castellanomanchegos que se quemen miles de hectáreas en la provincia y que ni Page ni ningún consejero se haya presentado". Al respecto, ha cuestionado a Page si está de acuerdo con las visitas de los Reyes de esta semana a las zonas quemadas en las regiones del norte del país.

"Cuando la dana afectó a la región, Page no estuvo en ningún centro de mando, no fue hasta pasadas más de 24 horas a Letur, más de 48 horas a Mira. Y no coordinó ninguna emergencia porque no estuvo. Ahora, Page está de vacaciones", ha lamentado.

"Lejos de la gente"

Núñez ha afirmado que "ya está bien de que el Gobierno de Castilla-La Mancha viva tan lejos de la gente". Un Ejecutivo que "el día a día lo deja pasar y cuando hay un problema o una emergencia se va".

"Sé que Page y su consejera han preferido estar de vacaciones cuando Castilla-La Mancha se quemaba. Yo nunca preferiré irme de vacaciones mientras haya un problema en mi tierra", ha sentenciado.