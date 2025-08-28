El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha la maquinaria para confeccionar los presupuestos de 2026

Castilla-La Mancha pone a punto la maquinaria de la Ley de Presupuestos para 2026. El Ejecutivo de Page volverá a aprovechar la ventaja que le da la mayoría absoluta para empezar a preparar unas cuentas que, como en años anteriores, pretende aprobar antes de que acabe el año.

Para ello, este jueves ha recibido la autorización necesaria para comenzar el proceso, el OK de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a las previsiones macroeconómicas para el periodo 2024-2029 que acompañan al proyecto.

Según estos cálculos, el Gobierno regional estima que en 2025 el Producto Interior Bruto (PIB) se expandirá un 2,4 % mientras que para 2026 ese crecimiento lo sitúa en el 1,9 %.

La AIReF avala estas previsiones al entender "cumplen satisfactoriamente con los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros de la Unión Europea", y ha acreditado que la "metodología utilizada para obtener estas previsiones ha sido la adecuada".

No obstante, sus cálculos varían ligeramente respecto a los del Gobierno de Castilla-La Mancha al considerar que el próximo año el crecimiento de la economía castellano-manchega se quedará en el 1,7 %. Dos décimas de diferencia que en cualquier caso interpreta que se encuentran "dentro del intervalo central de previsión".

La Autoridad también subraya que, al igual que en anteriores ocasiones, “aún persiste un elevado grado de incertidumbre en las estimaciones macroeconómicas para las comunidades autónomas, procedentes en muchos casos de un entorno geopolítico alterado, al que se ha sumado la falta de información esencial para la elaboración de estos escenarios”.

Techo de gasto

Este aval permite al Ejecutivo autonómico aprobar el techo de gasto en la reunión del Consejo el próximo martes, una intención avanzada esta semana por la consejera portavoz, Esther Padilla.

En este sentido, recordaba que con la aprobación de este paso previo a la confección de las cuentas autonómicas, persiguen sacar adelante los presupuestos "en tiempo y forma", es decir, antes de que comience 2026.

Respecto a su contenido, avanzaba que “estarán centrados en reforzar los servicios públicos como la educación, la sanidad, la dependencia o los servicios sociales, y en seguir manteniendo esos buenos indicadores económicos que nos sitúan por encima de la media nacional, especialmente, en creación de empleo y en atracción de empresas”.