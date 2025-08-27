Cambio drástico del tiempo en Castilla-La Mancha: bajón brusco de temperaturas y posibles tormentas "fuertes"

Una vaguada asociada a los restos del huracán 'Erin' convertido en borrasca ha entrado este miércoles por el noroeste de la Península. Traerá inestabilidad con tormentas, precipitaciones y descensos térmicos hasta el viernes, también en Castilla-La Mancha.

Tal y como ha informado eltiempo.es, se espera que las tormentas lleguen a todo el país entre este miércoles y jueves, siendo "especialmente fuertes" en algunas regiones como La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y, puntualmente, en Castilla-La Mancha.

Según ha detallado, pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, dejando cantidades de lluvia "importantes".

Masa de aire frío

'Erin' también traerá consigo una masa de aire más fría que bajará los termómetros "en picado". Este jueves será el día más fresco de la semana, mientras que las temperaturas volverán a subir el fin de semana.

En Castilla-La Mancha las temperaturas bajarán entre cinco y seis grados el jueves, con máximas que rondarán entre 28 y 30 grados.

Previsión del jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para el jueves cielo poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en la mitad sureste de madrugada y alguna nubosidad de evolución en las horas centrales en las zonas de montaña de Guadalajara.

Las temperaturas bajarán, menos en el sureste de Cuenca y este Albacete. Habrá vientos flojos y moderados de oeste y noroeste.