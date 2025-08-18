Siete de cada diez municipios de Castilla-La Mancha han perdido población en lo que llevamos de siglo

El barrio de El Quiñón, en Seseña (Toledo). Ayuntamiento de Seseña

Castilla-La Mancha ha vuelto a batir récord de habitantes este verano, con más de 2,1 millones de vecinos. Sin embargo, la fotografía detallada es mucho más desigual. Desde el año 2000, siete de cada 10 municipios de la región han visto reducir su población, según el análisis de la Estadística Continua de Población del INE.

De los 919 municipios castellanomanchegos, 652 han perdido habitantes (70,9 %) en lo que llevamos de siglo XXI, 263 han ganado vecinos (28,6 %) y apenas cuatro mantienen la misma cifra que hace más de dos décadas.

Por provincias, Toledo se muestra como la excepción: 116 de sus 204 municipios han crecido, lo que supone el 56,8 %. En el resto predomina la pérdida: Albacete (68 de 87 en retroceso), Ciudad Real (80 de 102), Cuenca (210 de 238, casi nueve de cada diez) y Guadalajara (206 de 288).

Los que más crecen

En términos absolutos, los municipios castellanomanchegos que más han crecido desde el año 2000 se encuentran mayoritariamente en las provincias de Toledo y Guadalajara, bajo el influjo del desbordamiento demográfico y empresarial de la Comunidad de Madrid.

Lidera Seseña (Toledo), con 25.921 habitantes más que a comienzos de siglo. Le siguen la ciudad de Guadalajara (+24.806), Albacete (+24.470), Illescas (+21.812) y Toledo capital (+17.989).

En términos relativos, Yebes (Guadalajara) ha multiplicado por más de treinta su población (+3.146 %), pasando de 167 a 5.424 vecinos en menos de un cuarto de siglo. Después aparecen Quer (de 82 a 1.045) y Pioz (de 431 a 5.204), también guadalajareñas, con incrementos superiores al 1.000 %.

En la provincia de Toledo, con un incremento superior al 800 %, Barcience ha pasado de tener 111 vecinos en el año 2000 a 1.049 a cierre de 2024.

Mayores pérdidas

En el lado contrario, Puertollano encabeza la pérdida poblacional en Castilla-La Mancha, con 5.017 vecinos menos que al arrancar el siglo. Le siguen Almadén (-2.250), Yeste (-1.771), Almodóvar del Campo (-1.746) y Villanueva de los Infantes (-1.020).

Si se analiza en términos porcentuales, el drama lo viven las localidades más pequeñas. Angón (Guadalajara) ha visto caer su población un 84 % desde el año 2000. En aquella fecha tenía 45 vecinos y ahora solo siete. Arbeteta (-81 %), Cendejas de la Torre (-73 %) u Ocentejo (-71 %) confirman la sangría de la Guadalajara rural.

En Cuenca, pueblos como Campillos-Sierra (de 104 a 32) o Valsalobre (de 64 a 20) han perdido cerca del 70 % de sus habitantes.

Grandes ciudades

Analizando la evolución de las siete grandes ciudades, Albacete suma 24.470 vecinos, Ciudad Real 15.666, Cuenca 7.722, Guadalajara 24.806 y Toledo 17.989. Entre las urbes no capitalinas, Talavera de la Reina ha ganado 10.497 habitantes, mientras que Puertollano ha perdido más de 5.000.

El análisis provincial refleja distintas tendencias. En Albacete, además de la capital, han crecido Hellín (+4.231) y Villarrobledo (+2.986), mientras Yeste lidera las pérdidas (-1.771).

Ciudad Real capital crece (+15.666), junto a Tomelloso (+7.239) y Miguelturra (+5.971), pero Puertollano (-5.017), Almadén (-2.250) y Almodóvar del Campo (-1.746) retroceden.

En Cuenca, la capital (+7.722) y Tarancón (+4.972) tiran del crecimiento, mientras Belmonte (-676) y Campos del Paraíso (-459) sufren importantes caídas.

Guadalajara crece con fuerza en la capital (+24.806), Azuqueca (+16.403) y Alovera (+11.721), pero Cifuentes (-494) y Pastrana (-237) pierden habitantes.

En Toledo, Seseña (+25.921), Illescas (+21.812) y la capital (+17.989) protagonizan la expansión, mientras Los Navalucillos (-835) y La Villa de Don Fadrique (-548) encabezan las pérdidas.

Más 'micropueblos'

A pesar de los cambios demográficos que está experimentando Castilla-La Mancha, el número de municipios con menos de 1.000 habitantes se ha mantenido prácticamente estable: en el año 2000 había 637 y en 2024 son 638.

Sin embargo, en el caso de los municipios más pequeños, con menos de 100 habitantes, se aprecia un incremento significativo, pasando de 188 en 2000 a 264 en 2024, lo que refleja la concentración de población en núcleos más grandes y la extrema despoblación que afecta a numerosos pueblos de la región.

El mapa regional muestra una Castilla-La Mancha a dos velocidades en términos demográficos. Los corredores del Henares y de La Sagra crecen de manera explosiva gracias a la atracción de Madrid, mientras la Castilla-La Mancha rural sigue sufriendo despoblación.

Aunque desde 2021 se ha conseguido invertir la tendencia en las zonas de extrema despoblación, con menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado. Por primera vez en muchos años, estos territorios acumulan tres años consecutivos de crecimiento.

El comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, destacó recientemente durante la presentación del informe Guadalajara como Destino Vital, que en Guadalajara el aumento en estas zonas ha superado el 6 %, con 3.307 personas más, muy por encima del crecimiento regional.

Además, desde 2021, 23 de cada 100 personas que han migrado a Castilla-La Mancha se han instalado en zonas despobladas, y en Guadalajara esta cifra asciende a más de una de cada tres.