Ola de calor: Toledo y Ciudad Real estarán alerta por tormentas y vientos muy fuertes este viernes

La ola de calor volverá a poner este viernes en alerta a toda Castilla-La Mancha por altas temperaturas, con tres provincias en aviso naranja. Sin embargo, también se activará una amarilla por tormentas en Toledo y Ciudad Real.

Los avisos arrancarán a las 13 horas del mediodía y se extenderán hasta las 21 horas de la noche. En Toledo, el aviso naranja afectará al Valle del Tajo, donde se podrían alcanzar los 41 grados; en Ciudad Real la alerta afectará al Valle del Guadiana y las Sierras de Alcudia y Madrona, con hasta 40 grados; mientras que en la Serranía de Cuenca se podría llegar a 37.

El resto de la comunidad estará en alerta amarilla por temperaturas máximas que oscilarán entre 36 y 38 grados.

Tormentas

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Sierra de San Vicente, el Valle del Tajo y los Montes de Toledo estarán en alerta amarilla por tormentas este viernes, que podrían ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

Una situación que en Ciudad Real acusará la zona de La Mancha, las Sierras de Alcudia y Madrona y los Montes del Norte y Anchuras.

Previsión

La Aemet ha anunciado para este viernes cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas al principio aumentando a nuboso a partir de mediodía con abundante nubosidad de evolución.

En la mitad occidental y zonas de montaña de la oriental habrá tormentas durante la tarde que irán acompañadas de rachas muy fuertes de viento, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa.

Los vientos serán flojos con predominio del sur y sureste y rachas muy fuertes de viento asociadas a las tormentas.