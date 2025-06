El PP pide al Gobierno de Page que invierta en La Sagra y el Corredor del Henares: "Aquí no sobra nadie"

La portavoz del PP en Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha querido responder a Ana Isabel Abengózar, su homóloga del PSOE en el Parlamento autonómico, tras su entrevista publicada este martes en EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM vinculando el número de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha con la atención a las realidades de todas las comarcas de la región.

Cuestionada sobre si las infraestructuras en las comarcas de La Sagra y el Corredor del Henares están dimensionadas tras el aumento poblacional que han experimentado, la dirigente socialista ha respondido: "Si el número de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha fuera mayor, tendríamos mayor contacto con estas realidades, tendríamos diputados de todas las comarcas de la región".

"Con eso, no quiero decir que estemos mirando para otro lado, ni mucho menos. Pero si la representación fuera mayor, tendríamos más sensibilidades, también del Corredor del Henares y de La Sagra", ha continuado Abengózar.

Dice la portavoz de Page, Abengózar, que los madrileños nos invaden y que con más diputados habría más infraestructuras en algunas zonas de la región.



Una respuesta que ha sido criticada por Alejandra Hernández, que también es edil en el Ayuntamiento de la localidad sagreña de Illescas. "Dicen que no tienen diputados suficientes. Lo que tienen es muchos enchufados; si quieren yo les hago un listado", ha argumentado.

Además, la portavoz del PP castellanomanchego tampoco ha dado por válido que Abengózar hable de "realidades distintas" en función de dónde vive cada parlamentario. "Claro, señora Abengózar, en Castilla-La Mancha hay 919 municipios y cada uno tiene una sensibilidad distinta", ha apuntado.

La dirigente del PP ha mostrado especial indignación con la referencia que hizo Abengózar a la presión que generan vecinos procedentes de Madrid en municipios toledanos o guadalajareños donde no están empadronados pero demandan servicios públicos, poniendo como ejemplo la localidad de Camarena, donde es alcaldesa su compañera en la bancada socialista Charo García Saco.

"Aquí no odiamos a nadie"

"A Castilla-La Mancha no le invade nadie", ha sentenciado Hernández, para añadir: "¿De dónde cree que salen sus cifras de crecimiento? Para eso sí son buenos los madrileños, pero para darnos servicio, no".

"Aquí no odiamos a nadie, aquí no sobra a nadie. Recibimos a todo aquel que quiere venir a vivir o a montar su negocio con los brazos abiertos", ha añadido, no sin antes acusar a Abengózar de "decir poco más que tenemos que echar a la gente que viene de Madrid para que ellos no cumplan con sus obligaciones".

Por último, Hernández ha sentenciado: "Lo que tiene que hacer Emiliano García-Page es invertir, tanto en el Corredor de La Sagra como en el Corredor del Henares". "La solución para La Sagra y el Henares no es tener más diputados, la solución es tener un gobierno que crea en nosotros. Y el de Emiliano García-Page no lo es", ha finalizado.