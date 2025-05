La Junta recurrirá la sentencia que tumba la creación de 98 puestos de libre designación: "No la compartimos"

El Gobierno de Castilla-La Mancha recurrirá en apelación la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Número 2 de Toledo que invalida la creación de 98 puestos de libre designación establecidos en 2019.

La resolución judicial, aún no firme, considera que estas modificaciones vulneran los principios de mérito y capacidad recogidos en la Constitución, al haberse creado de forma masiva sin respetar los procedimientos de negociación colectiva

"La respetamos, pero no la compartimos y, por lo tanto, vamos a recurrir en los plazos que establece la legislación vigente", ha señalado sobre la sentencia el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, este martes en una rueda de prensa para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Uno de los casos citados corresponde a dos jefaturas de área creadas en la Consejería de Fomento, con complementos específicos de casi 30.000 euros, a los que se sumaban sueldo base y antigüedad. "Estamos hablando de retribuciones cercanas a los 50.000 euros anuales", denunció ayer el portavoz del Sindicato STAS-CLM Intersindical, Gustavo Fabra

A este respecto, el consejero ha señalado que "lo que considera el juez es que no le hemos dado el tiempo suficiente a los sindicatos para estudiar la propuesta, que no hemos respetado lo que sería el proceso normal de negociación colectiva".

47% más de plazas públicas

El sindicato STAS arrojó este lunes que se ha producido un aumento del 42 por ciento en el número de cargos públicos en la región en la última década. "En total, hay 387 plazas más que hace diez años", señalaban.

En este sentido, Ruiz Molina ha señalado que estas acusaciones "han sido dictadas en función de lo que le hayan trasladado los dos grupos políticos que están en la oposición".

"Esos datos no son verdad, no sé si ha sido el Partido Popular o Vox. No voy a entrar a valorar afirmaciones que parecen ser dictadas por alguno de estos dos grupos políticos", ha concluido el consejero de Hacienda.