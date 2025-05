Las dos quejas del Gobierno de Castilla-La Mancha al borrador de las nuevas normas del trasvase: "No es suficiente"

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha pronunciado acerca del borrador de la propuesta de nuevo decreto de normas de explotación del trasvase Tajo-Segura que el Gobierno presentará este jueves. La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, lo ha calificado de "insuficiente" y ha pedido que las reglas reflejen la progresión que se va a establecer hasta 2027 e incorporen un nivel de desembalse de referencia "como tienen todos los embalses españoles".

La consejera ha criticado que el borrador plantee una progresión en el tiempo en cuanto a la aplicación de las nuevas normas y solo contemple el año 2025, sin asegurar lo que ocurrirá en 2026 y 2027. "Nos han comentado que habrá una propuesta para el 2026 y otra para 2027. Este borrador no dice nada de qué va a pasar en los dos años siguientes", ha lamentado.

Para Gómez, debería reflejarse que va a haber una progresión y no la hay debe estar definida para los tres años en el documento.

Por otro lado, la mayor disputa es la norma para trasvasar cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía se encuentren en nivel 3, que se activa con unos niveles en Entrepeñas y Buendía que varían mensualmente. En este caso, el trasvase pasa a ser automático, siendo de 11 hm³ en 2025, de 10 hm³ en 2026 y de 9 hm³ en 2027.

Este hecho no convence a la Junta, ya que hasta ahora era la Comisión de Explotación del trasvase quien proponía el envío mensual y, después, debía ser aprobado por el Consejo de Ministros. "No nos gusta la posibilidad de que haya un límite a la regla de nivel 3. La solución es establecer el desembalse de referencia y unos criterios que adapten las reglas de explotación al cambio climático", ha asegurado antes de intervenir en la jornada sobre descarbonización térmica de la Industria en Castilla-La Mancha que organizan Alianza Q-Cero, Cecam, Iberdrola y la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo.

"No es suficiente. En estos momentos no disponemos del informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) en el que se basa la modificación de las reglas de explotación. Resulta fundamental que se pueda analizar detenidamente lo que allí se dice para poder acertar en el camino que se tiene que seguir para la modificación", ha afirmado.

"Le falta madurez"

Mercedes Gómez ha reconocido los avances que se están dando y que se ha hecho "una reflexión de que con las reglas actuales no podíamos continuar". "Pero es evidente que todavía le falta madurez a esta propuesta para que realmente pueda ser aceptada por el Gobierno de Castilla-La Mancha y por los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía", ha expresado.

Por ello, ha adelantado que el Gobierno autonómico está trabajando para ofrecer alternativas técnicas, que incorporará en el período de información pública del borrador.

Además, ha abogado por no poner fecha a la reunión de la Mesa del Agua hasta que no se conozca el documento aprobado por la Comisión Central de Explotación. Y ha pedido abordarla desde un punto de vista "serio, sin guerras ni cantañamanas". "No nos podemos presentar a decir cada uno lo que nos parezca sin ningún tipo de argumento técnico", ha indicado.

En la misma comparecencia, el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha asegurado que "no añade ni una coma" a las palabras de la consejera y también ha valorado el borrado como "insuficiente".