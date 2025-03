El PP rechaza los plazos del PSOE para desatascar la negociación del Estatuto y pide "discreción"

La portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha rechazado las presiones del PSOE para desbloquear la negociación del Estatuto de Autonomía en los próximos días y ha emplazado a los socialistas a abordar esta situación de una manera "serena" y "discreta".

Después de que el pasado viernes el 'número dos' del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, conminaba a los 'populares' a acercar posturas en quince días o de lo contrario entendería que "no quieren negociar", Agudo ha rechazado ponerse plazos en esta cuestión.

"Las cosas se tienen que hablar y se tienen que hacer serenamente y sobre todo en una mesa", ha señalado la portavoz 'popular', quien ha tildado de "amenaza" los plazos expuestos por Gutiérrez.

Sobre el estado en el que actualmente se encuentran las conversaciones, Agudo ha preferido no dar detalles asegurando que "de las reuniones que se mantienen en una mesa a puerta cerrada, no me gusta hablar ante los medios de comunicación".

Tampoco se ha referido a la última oferta deslizada públicamente por el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, de pactar una reforma estatutaria que recoja la el incremento de la horquilla de diputados y reformar la ley electoral una vez celebradas las elecciones autonómicas de 2027.

En este sentido, se ha limitado a trasladar que "la postura del PP es clara respecto a los diputados a y a las leyes electorales".

"Lo importante en estos momentos es que si se aprueba un Estatuto que sea para mejorar la vida de los castellanomanchegos", ha reflexionado Agudo, quien ha afeado que los socialistas se estén prodigando ante los medios de comunicación para hablar de estas negociaciones.

"El PP se pronunciará una vez que se hayan llevado a cabo los acuerdos que tengamos que llevar a cabo", ha concluido.