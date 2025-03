Page dice que el impuesto a la banca es una "imposición" de Puigdemont a Sánchez y estudia presentar un recurso

Los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha estudian presentar un recurso legal frente a la "decisión unilateral" del Gobierno de Pedro Sánchez de aplicar un impuesto a la banca y hacerlo, además, en función del Producto Interior Bruto de cada comunidad, perjudiciando así a las regiones más desfavorecidas.

Así lo ha dicho este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante un encuentro institucional en Mérida con la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en el que ha dejado claro que si hay opciones legales de denunciar ese impuesto "lo vamos a hacer".

Este impuesto, según Page, "es una imposición de última hora" del fugado Carles Puigdemont a Pedro Sánchez, con el objetivo de recaudar más para Cataluña, algo en lo que también coincide la presidenta extremeña, también pendiente de un posible recurso.

No tiene sentido

El impuesto se configura de tal manera que la parte que se destina a las comunidades autónoms por ese ingreso se reparte en función del Producto Interior Bruto de cada comunidad, algo que el líder castellano-manchego no está dispuesto a admitir, como ya se manifesto desde la Junta de Comunidades en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"He sometido a estudio de los servicios jurídicos este impuesto y en cuanto tegamos un dictamen tomaremos una decisión", ha dicho Page. "Se puede estar de acuerdo o no con ponerle un impuesto a la banca, que era provisional y se va a convertir en fijo, pero, hombre, no tiene mucho sentido distribuir ese impuesto en función de que se llevan más los más ricos y menos los más humildes", ha lamentado el presidente de Castilla-La Mancha.

"Se trata de una imposicion de Puigdemont de última hora que es de una base moral que, desde luego, no tiene ninguna raíz progresista", ha opinado Page, quien cree que tendrá fundamento ese recurso que se están planteando por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Pacto de Estado

Por otro lado, Page ha planteado la posibilidad de que los dos grandes partidos, PSOE y PP, exploren la posibilidad de acercar posturas de cara a un gran Pacto de Estado que despeje la incógnita de qué ocurrirá con las centrales nucleares en España.

A preguntas de los medios tras un acto en Mérida, ha considerado que "según el interés que se sopese, se puede llegar a una conclusión u otra", y sea cual sea hay que "acercar posiciones para una estrategia de fondo".

"En España no ha habido ningún Pacto de Estado en materia energética y el desarrollo de las renovables lo ha sido por los acelerones de las autonomías. Los molinos y las placas no se pusieron ayer, llevamos 30 años por delante", ha defendido.

Gasto en Defensa

En materia de rearme y defensa, Page ha dicho ante la estrategia de un mayor gasto en defensa desde la Unión Europea que "más cara es la inseguridad, en todos los sentidos", al tiempo que ha reclamado que este escenario sirva a para aumentar la cohesión europea entre todos sus miembros.

García-Page ha dicho que ese gasto será necesario para "combatir el populismo". Con todo, plantea que el "órdago histriónico" al que se enfrenta la Unión Europea ha de abordarse desde dentro como "una oportunidad" para ensanchar la cohesión, "pero sin volverse locos".