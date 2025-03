Las provincias de Toledo y Guadalajara, puntos críticos del temporal por las crecidas de los ríos Alberche y Henares

El temporal que azota desde hace varios días a buena parte de España está dejando un escenario preocupante en la tarde de este domingo en algunos puntos de Castilla-La Mancha, especialmente en Guadalajara capital, en nivel rojo por la crecida del río Henares, y en la localidad toledana de Escalona, donde se teme que el fuerte aumento del caudal del río Alberche termine afectando a las viviendas más próximas a la ribera.

Ambos Ayuntamientos han puesto en marcha a lo largo de esta jornada medidas intensivas de vigilancia de los cauces antes las crecidas de ambos ríos a su paso por estas dos localidades, y han pedido a sus vecinos la máxima precaución posible y que eviten a toda costa pasear o acercarse a las zonas más próximas a las riberas por el peligro que ello conlleva.

En Escalona, de hecho, la crecida del río Alberche y los desembalses realizados desde los pantanos de Picadas y San Juan, en Madrid, han llevado a los vecinos de medio centenar de viviendas a desalojar sus casas ante la previsión de que puedan resultar afectadas por el agua.

El desembalse llegará a Escalona

Así lo ha confirmado en declaraciones a Efe el alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, que ha explicado que la mayoría de los vecinos han decidido abandonar sus casas pero algunos, "los menos", han optado por quedarse y permanecer en las plantas altas. El alcalde cifra en unas 50 las viviendas de la zona más afectada.

Gutiérrez ha indicado que según la información del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha y de la Confederación Hidrográfica del Tajo, a primeras horas de la tarde de este domingo se ha producido un "desembalse mayor" desde los pantanos de San Juan y Picadas, que llegará en las próximas horas a Escalona.

Como viene informando EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, Guadalajara y Escalona son en la tarde de este domingo dos puntos críticos del temporal por las consecuencias que los desembalses de la jornada puedan tener sobre los ríos Henares y Alberche, cuyos caudales han crecido significativamente. El Tajo también está muy crecido en localidades como Toledo capital y Talavera de la Reina.

Nivel rojo en el Henares

En el caso de Guadalajara, la crecida del Henares se encuentra en nivel rojo, tal como informó esta tarde el Ayuntamiento en un comunicado difundidos en la web municipal y las redes sociales a partir de la alerta de la Confederación Hidrográfica del Tajo. El desembalse de la presa de Beleña y las lluvias de toda la jornada han provocado un sensible incremento del aforo que ha colocado a la capital en alerta.

El Ayuntamiento de la capital guadalajareña ha prohibido el acceso peatonal a la ribera del río Henares, en las zonas señalizadas por la Policía Local, mantiene el cierre de parques y jardines como medida preventiva, y ha cortado también el paso subterráneo de la A-2 en la calle Trafalgar.

Se está realizando un intenso seguimiento de la situación, incluso con drones de la Policía Local, unas tareas en las que también participan Protección Civil y el Servicios de Infraestructuras Municipales, con el objetivo de delimitar las zonas donde extremar las precauciones.

Alerta de Protección Civil este domingo en Guadalajara.

Atención a los próximos días

Es posible que en los próximos días, según informa el Ayuntamiento, sea necesario mantener el dispositivo permanente de vigilancia como consecuencia de un previsible desembalse de la presa de Alcorlo y las nuevas precipitaciones previstas para esta semana.

En este sentido, se van a incrementar las medidas en puntos críticos y desde la Ronda Norte hasta Manantiales habrá un dispositivo permanente de Policía Local y Protección Civil.

En la tarde de este domingo, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha emitido una alerta a los vecinos en la que informa de la "posibilidad de vertido por el aliviadero" del embalse del Alcorlo este lunes 10 de marzo, pidiendo que se eviten desplazamientos y se respeten los cortes de tráfico que puedan producirse. Se pide también que se eviten las zonas inundables y aquellos lugares de los ríos que puedan ser peligrosos, buscando zonas altas en casos de emergencia.

Numerosas incidencias

En la provincia de Guadalajara, en todo caso, sí se han podido abrir al tráfico, a lo largo de la mañana de este domingo, la mayoría de las vías que estaban cortadas por acumulación de agua, y a las 15:00 horas sólo permanecía cerrada la GU-159 a la altura del kilómetro 5, en Medranda.

Asimismo, el plan especial ante el riesgo de inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam) ha registrado tres incidencias a lo largo de la mañana del domingo, y más de 30 en el conjunto de la comunidad autónoma.

En la provincia de Guadalajara una pedanía de Sigüenza, Moratilla de Henares, ha quedado aislada este domingo debido a la crecida del Henares, aunque sus vecinos no han sufrido corte de suministros ni se encuentran en peligro.

Al 90 por ciento

Por su parte, el Ayuntamiento de Escalona ha emitido a media tarde de este domingo un nuevo comunicado en el que mantiene el alto nivel de alerta de toda la jornada y advierte de que en las próximas horas, a causa del desembalse del pantano de San Juan, podría empezar a elevarse de manera paulatina los niveles del caudal del río Alberche a su paso por la localidad, pudiendo afectar a las viviendas más próximas a sus riberas.

El nivel de almacenamiento se aproxima al 90 por ciento y las avenidas que siguen llegando de aguas arriba aconsejan aumentar el nivel de desembalse, explica el Consistorio de la localidad toledana, que espera horas decisivas en lo que queda de domingo.

El Ayuntamiento recuerda que la crecida del río, en estos momentos, se debe casi en exclusiva al agua desembalsada del pantano y no, como sucedió en la DANA de septiembre de 2023, a las lluvias intensas que colapsaron el río y todos los arroyos próximos, por lo que la vigilancia se concentra en las riberas del Alberche y en lo que pueda desbordarse de su caja.

Desembalses en San Juan y Picadas

Por ello, insiste en que están vigentes todas las recomendaciones preventivas, que pasan por no pasear por las proximidades del río y, hasta que no dejen de desembalsar agua y llegada la noche, dormir en zonas altas por precaución.

"Aunque la noche anterior no se desbordara el río y no haya llovido fuertemente en las últimas horas, las grandes lluvias provocadas en la cabecera del Alberche, en la provincia de Ávila, siguen aumentando los niveles de los embalses. Hasta que la cantidad de agua que entra en los mismos no se estabilice rogamos que, especialmente las viviendas ribereñas, se mantengan en alerta", indican.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha apuntado igualmente en nota de prensa que las presas de San Juan y Picadas, ambas situadas en la Comunidad de Madrid, están desembalsando agua, lo que podría provocar un aumento significativo del caudal de río Alberche, aguas abajo de dichas presas, en la provincia de Toledo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Toledo capital activó en la tarde de este sábado el Plan Especial de Protección Civil en fase de alerta 0 ante la posible crecida de los cauces. También se activó este domingo el Plan Especial de Emergencias Municipales en Albacete. El Tajo en Toledo está muy crecido como se observa en el vídeo de Venancio Martín que se adjunta en esta información.

En el caso de Toledo capital, el ayuntamiento recomienda evitar transitar por zonas cercanas al río y arroyos, así como no cruzar por pasos bajos o caminos encharcados como medida de precaución debido a las lluvias de los últimos días, sobre todo en el entorno del puente de Alcántara y del río Tajo, en la travesía de la Peraleda y accesos al Polígono; así como en el paso subterráneo del Paseo de la Rosa.

Video río Tajo

Nevadas en Cuenca

La provincia de Cuenca se ha visto afectada por la nieve en las últimas horas, y a lo largo de la mañana las máquinas quitanieves de la Diputación Provincial han trabajado en el entorno de Poyatos, Beteta, Buenache de la Sierra, Beamud y Las Majadas, en la Serranía.

Según ha indicado en su perfil de la red social X el consejero de Fomento, Nacho Hernando, el Puerto del Cubillo tenía 15 centímetros de nieve, pero se ha trabajado para despejarlo a lo largo de la mañana.

Previsión para el lunes

La borrasca de alto impacto Jana ha comenzado a debilitarse pero seguirá afectando este lunes de forma notable a la península y a Baleares, dejando una situación de inestabilidad, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología.

En el caso de Castilla-La Mancha, se prevén cielos nubosos y cubiertos, con probabilidad de nieblas en zonas altas de las áreas de montaña al principio y final del día. Precipitaciones débiles y dispersas por la mañana, menos probables en las zonas de montaña de Guadalajara y Cuenca, que por la tarde se intensificarán de oeste a este e irán acompañadas de chubascos.

La cota de nieve se situará en torno a 1.400-1.500 metros en los sistemas Central e Ibérico. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, predominando los aumentos en las zonas de montaña. Temperaturas máximas en aumento, más acusado en Ciudad Real, el sur de Toledo y el oeste de Albacete. Heladas débiles y dispersas en zonas altas de las áreas de montaña de la mitad oriental. Vientos flojos de componente sur, con intervalos moderados en las sierras de Segura y Alcaraz y en las sierras del sur de Ciudad Real.