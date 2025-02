Núñez carga contra Page por su "intención de despedir a 2.500 empleados": "No puede usarlos como rehenes"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado su preocupación ante "la intención de Emiliano García-Page de despedir a 2.500 empleados públicos de Castilla-La Mancha".

Así lo ha expresado durante una entrevista en el programa 'Castilla-La Mancha en la Onda' de Onda Cero, donde ha afirmado que "Page no puede utilizar a estos empleados públicos como rehenes de sus amenazas políticas amparándose en la aprobación del techo de gasto".

Tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, Page pidió el pasado jueves al Gobierno de España que apruebe el techo de gasto, recordando que de no hacerlo habría un recorte para la región de 100 millones de euros que podría suponer despedir a 2.500 trabajadores de comunidad.

Según el 'popular', aunque no haya techo de gasto, la comunidad recibirá en 2025 los mismos ingresos por parte del Estado que en los años 2023 y 2024 ya que los Presupuestos Generales del Estado datan de 2023, por lo que ha cuestionado "qué hay detrás de esta amenaza".

Para Núñez, si el techo de gasto y los presupuestos no se aprueban, lo que tiene que hacer Sánchez es "disolver la Cámara y convocar elecciones, ya que decidió gobernar con el separatismo y el independentismo que ahora lo dejan tirado". "Si sigue al frente del Gobierno es porque Page lo ha permitido porque le ha podido plantar cara", ha asegurado.

Asimismo, ha explicado que Page "lleva 10 años en el Gobierno de Castilla-La Mancha, por lo que no puede seguir culpando a los demás". "Si no hay carrera profesional sanitaria es porque Page no ha querido y si no se cumplen las ratios educativas es por lo mismo", ha lamentado.

Por último, Núñez ha afirmado que el PSOE quiere que los 'populares' apoyen que no se exija que la despoblación cuente para la llegada de un nuevo modelo de financiación autonómica. "Yo no voy a apoyar un modelo de financiación que no tenga en cuenta la despoblación", ha afirmado.

Estrategia contra la pobreza

Por otro lado, el diputado del PP José Antonio Martín-Buro ha exigido a la Junta que apruebe la segunda estrategia contra la pobreza anunciada en octubre de 2024, que esté dotada de suficiente financiación y se desarrolle de la mano de EAPN.

El 'popular' ha lamentado que esta estrategia "siga siendo solo un anuncio, que no se haya concretado y que sirva de coartada para ocultar la incompetencia del Ejecutivo regional y los pésimos datos de pobreza en la comunidad autónoma".

"Castilla-La Mancha lidera una de las peores clasificaciones con la mayor tasa de pobreza y exclusión social de España y es una de las regiones más pobres de toda la Unión Europea. Estos datos deberían invitar a una reflexión conjunta por parte de todos los actores de la acción social porque después de cuatro décadas de gobiernos socialistas las familias cada vez lo pasan peor y el Ejecutivo sigue dando la espalda", ha criticado.