El PSOE de Castilla-La Mancha renunciará a reformar el Estatuto de Autonomía si el PP no pacta antes de Semana Santa

El PSOE de Castilla-La Mancha ha emplazado al PP regional a desbloquear el acuerdo del nuevo Estatuto de Autonomía y ha dicho que, para ello, le va a dar una "última oportunidad" que tiene como límite temporal "la próxima Semana Santa".

Si antes de esa fecha ambos partidos no han recuperado el entendimiento, los socialistas desecharían aprobar la reforma estatutaria ya que, pese a su mayoría absoluta en las Cortes, en ningún caso lo harían en solitario.

Esta hoja de ruta, avanzada durante una rueda de prensa por el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, supone una rebaja considerable en las expectativas de los socialistas, que hasta la fecha habían garantizado la aprobación del Estatuto con o sin el apoyo del PP de Paco Núñez.

Este lunes, Gutiérrez ha hablado únicamente de una "cierta esperanza" en que se pueda desbloquear la negociación del Estatuto y ha vuelto a responsabilizar directamente al presidente regional del PP, Paco Núñez, de poner en riesgo la "oportunidad" de poder sacar adelante la reforma.

En este sentido, ha lamentado que la palabra de Núñez "dura lo que dura un verano" y ha advertido de que si no se desbloquea la negociación antes de Semana Santa, los socialistas mostrarán "documentos pertinentes" que demostrarían el incumplimiento del PP.

Consenso roto

Tras meses de negociaciones, el consenso alcanzado entre el PSOE y el PP respecto al nuevo Estatuto saltó por los aires en octubre de 2024 cuando los populares presentaron en las Cortes una propuesta en solitario -al margen de las 40 consensuadas- para mantener inalterada la actual horquilla de diputados del Parlamento autonómico.

Los socialistas lo consideraron una "traición", ya que afirman que el PP había aceptado subir el número máximo de parlamentarios de los 35 actuales hasta 59. Los populares, sin embargo, argumentan que ese pacto nunca tuvo vigencia, pues estaba condicionado a la negociación de una nueva ley electoral autonómica que nunca se produjo.

Sobre la posibilidad de retomar el diálogo con otros líderes del PP al margen de Núñez, el secretario de Organización del PSOE ha indicado que hay dirigentes 'populares' que quieren un nuevo Estatuto y un nuevo reglamento de las Cortes, y ha sido en ese punto cuando ha mostrado su "cierta esperanza" en que se pueda desbloquear la situación.

Preguntado por si el PSOE utilizaría su mayoría absoluta en las Cortes regionales para aprobar la reforma en solitario, Sergio Gutiérrez ha sido tajante al afirmar que no lo harán, recordando en referencia a la expresidenta regional María Dolores de Cospedal, que aprobó sin consenso la actual ley electoral castellanomanchega: "No nos queremos parecer a ella ni en los andares, ni en los recortes, ni en las formas ni en las cacicadas".



Esta postura contrasta con la defendida en agosto del 2023, con la legislatura recién comenzada, por el presidente de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas, Emiliano García-Page, que aseguró durante una entrevista radiofónica que que "si las posiciones de negociación" se ponían "imposibles", el PSOE no iba a renunciar a la reforma estatutaria "por el hecho de que una minoría no quiera dar su brazo a torcer".

Sin respuesta

Por el momento, el PP castellanomanchego no ha respondido a este ultimátum del PSOE, aunque los populares ha insistido durante las últimas semanas en que no están dispuestos a incrementar el número de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Pese a ello, siempre se han mostrado favorables a retomar las negociaciones sobre la reforma del Estatuto, instando a los socialistas a convocar de nuevo la mesa de negociación.