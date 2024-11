Page, horas antes del Congreso Federal: "Los pleitos en marcha son una barbaridad y una sombra turbia sobre el PSOE"

"Hay una barbaridad de pleitos en marcha y espero que se vayan solventando porque establecen una sombra turbia sobre la realidad del partido y el Gobierno que me gustaría quedara despejada".

Con esta contundente idea se ha despachado este viernes el presidente de Castilla-La Mancha y secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, a pocas horas de comenzar el 41 Congreso Federal de su partido y entrando de lleno en los múltiples casos de corrupción que acosan al Gobierno de Pedro Sánchez y ocupan la atención informativa.

Mientras el aparato del PSOE y el Gobierno intentan centrar el cónclave sevillano en la reelección de Sánchez sin fisuras, lo cierto es que el Congreso Federal llega en un momento muy delicado para los socialistas y el líder castellano-manchego ha puesto precisamente el foco en su "preocupación de verdad" por la situación interna y las consecuencias que pueda tener para la política española.

"No muy saludable"

"Me preocupa mi partido, pero en general pasa en España", ha dicho Page este viernes en respuesta a una pregunta sobre la dimisión del líder madrileño del PSOE, Juan Lobato, al que el presidente de Castilla-La Mancha defendió ayer mismo con rotundidad destacando su "enorme valía" y que "no se puede prescindir de gente así".

"Sinceramente creo que la única actitud que se puede tener cuando se está en una investigación en marcha con los tribunales es responder la verdad ante los jueces y que se vayan aclarando las circunstancias a la hora de la verdad", ha dejado claro Page en unas declaraciones a los medios de comunicación en la localidad toledana de Consuegra.

El líder castellano-manchego ha vuelto a lamentar este viernes, en referencia a Lobato, "que se esté quemando a marchas forzadas muchísimos capital político, de gente de mucha valía", un síntoma, en opinión de Page, "no muy saludable de la situación política general".

La "sombra turbia"

En este sentido, el líder de los socialistas de Castilla-La Mancha ha dejado claro que, desde su punto de vista "lo único importante son los hechos, lo que ha pasado, y eso lo tiene que determinar un juez y a partir de ahí se establece qué consecuencias tienen las cosas".

"Ojalá y sinceramente todos los pleitos que están en marcha, la verdad es que son una barbaridad, se vayan solventando, porque realmente establecen una sombra, una sombra turbia sobre la realidad del partido y del Gobierno que me gustaría quedara despejada", ha dicho García-Page, focalizando su inquietud interna sobre los casos de corrupción que rodean al Ejecutivo central.

Al respecto, y apuntando al Congreso socialista que comienza este viernes en Sevilla, Page ha declarado que "creo que un congreso si no ofrece futuro a la sociedad, si no saca la conclusión de que estamos cerca de lo que opina la gente, un congreso que no es de futuro, que solo es de resistencia, puede ofrecer la imagen de búnker".

Ser útiles a la sociedad

"Y eso no creo que sea ni útil para el PSOE ni útil para la sociedad española, de manera que vamos a intentar, al menos algunos, trabajar con la idea de que los textos que saquemos adelante, los documentos que algunos sí nos tomamos muy en serio, reflejen la carga ideológica del PSOE", ha explicado el líder regional de los socialistas.

Page ha valorado positivamente la ponencia marco y que "no sea un trágala", ya que, a su juicio, "salvo que se tuerza mantiene lo esencial del proyecto socialista de toda la vida y eso me importa mucho".

"Para mí lo peor podría haber sido que después de levantar la voz, por ejemplo, contra algunos temas de financiación o contra algunas cosas que considero inconstitucionales e injustas, para mí hubiera sido duro ver que la ponencia se plantea en términos de trágala. Y tengo que decir que mi sensación personal es que ha sido útil", ha dicho Page, en referencia a su rechazo al cupo catalán.

Que Sánchez rinda cuentas

En este sentido, García-Page ha asegurado, en referencia al Congreso Federal, que "realmente lo importante es la autocrítica cuando se está gobernando", por lo que espera que "el secretario general haga un informe político, exponga la gestión, rinda cuentas y a partir de ahí, que se pueda establecer un debate".

Tras destacar el legado de Felipe González para España y el PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha ha insistido en que "lo que me importa, que es la doctrina del PSOE, que es a la que nos debemos todos, es que eso tiene que estar por encima de la dirección de turno".

"Mi margen de opinión, de influencia en la dirección que salga, es cero cero y además no tengo ningún interés en aumentar ese margen de influencia. Que haga Sánchez lo que tenga que hacer", ha concluido el barón autonómico.