Alfonso Guerra se alinea con Page contra el "latrocinio" del cupo catalán y pide al PSOE una "respuesta contundente"

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra se ha alienado este martes de forma contundente con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, contra el concierto económico privilegiado para Cataluña, al que ha definido como un "atropello" y un "latrocinio".

Como ya hiciera el propio Felipe González la pasada semana, Guerra ha opinado que el cupo catalán pactado por los socialistas con ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa "elimina la solidaridad entre españoles" y ha pedido al PSOE dar una "respuesta contundente" a lo que considera un acuerdo que rompe la Constitución Española.

"El acuerdo con los independentistas de Cataluña destruye la concepción del Estado que establece la Constitución de 1978. Y lo hace de manera fraudulenta, sin atenerse a las reglas exigidas para cambiar la Constitución", ha asegurado el exdirigente socialista en una entrevista concedida al diario El Mundo y recogida por Europa Press.

Cerca de Page

En este sentido, el exvicepresidente ha reconocido situarse muy cerca de García-Page y otro dirigentes socialistas como Javier Lambán (Aragón) o Miguel Ángel Gallardo (Extremadura), los tres barones autonómicos del PSOE más críticos con un concierto catalán.

Como viene informando EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, Page calificó la pasada semana el acuerdo catalán como "obscenso, grosero y bochornoso" y opinó que es "el ejemplo de egoísmo y desprecio al resto de España más grave que he visto en muchísimo tiempo", entre otras graves críticas.

Para Guerra, el objetivo del concierto económico, que saca a Cataluña de la caja común con otras comunidades, "es favorecer" a unas regiones "en detrimento de otras".

Apelación al PSOE

A juicio del exvicepresidente, "es muy grave" que no haya una "respuesta contundente" del PSOE. "Los socialistas no pueden apoyar un latrocinio que elimina la solidaridad entre los españoles; los socialistas no pueden amparar la desigualdad", ha defendido posicionándose contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que definió el acuerdo como "magnífico".

El exvicepresidente ha recordado que el PSOE se convirtió en "el partido de los andaluces" cuando defendió la igualdad en el referéndum de 1981. "Si ahora los socialistas no impiden este atropello estarán trabajando para la derecha, les regalará al PP convertirlo en el partido que defiende a los andaluces", ha avisado.

Guerra ha reprochado las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien defendió que el pacto ERC-PSC es un paso "incuestionable" en la "federalización" del estado autonómico, pues, en su opinión, "no dicen la verdad". "Es un camino hacia la confederación, hacia la independencia de Cataluña", ha alertado.