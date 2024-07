Page duda de que la legislatura de Sánchez pueda durar tres años más: "Creo que no va a llegar al final"

"Creo que la legislatura no va a llegar al final, pero para ser sincero, no tengo la más mínima idea". Así se ha pronunciado el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sobre la viabilidad de la legislatura de Pedro Sánchez, poniendo en duda que pueda durar tres años más en la situación actual de incertidumbre.

Aún así, Page, entrevistado por Carlos Alsina en Onda Cero, ha vinculado el futuro de la legislatura y el Gobierno de Sánchez con la aplicación de la Ley de Amnistía y lo que eso pueda suponer para el separatismo catalán. El presidente castellano-manchego cree que este mandato tiene más garantías de continuar mientras el independentismo esté "en vilo" ante la aplicación o no de esa ley.

A juicio de García-Page, "cuanto más conflicto jurídico, cuanto más en vilo estén -los independentistas-, a lo mejor más posibilidades tiene la legislatura de ir avanzando".

Extrema derecha catalana

Según ha recordado, el compromiso de Pedro Sánchez era aprobar la norma en el Congreso, "pero no había compromiso de gestionarla después en los tribunales", ya que eso "no se puede comprometer". "El Gobierno de Sánchez ha cumplido. A partir de ahora, la sartén del mango no la tiene el independentismo", ha dicho Page.

El líder castellano-manchego opina, en este sentido, que el problema del independentismo catalán es fundamentalmente económico y xenófobo, como es el caso de Junts per Cataluña. "A mi me parece tan de extrema derecha Junts como otra extrema derecha que tenemos en España. Es el Vox de Cataluña", una opinión que ya había expuesto con anterioridad.

Tras esta afirmación, Alsina le pregunta sobre si Pedro Sánchez, por ende, debe su investidura a la extrema derecha. El presidente manchego, por su parte, evita posicionarse y repite que le debe la investidura "a Junts". Con todo, recuerda que algunos dirigentes socialistas, como el propio presidente Sánchez, llamaron a los de Junts "xenófobos e incluso fascistas".

Alineado con el Supremo

En todo caso, el presidente de Castilla-La Mancha ha recordado que, como viene informando EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, inició hace tiempo el trámite para recurrir la ley de amnistía, una norma que, constitucional o no, considera "consecuencia de un chantaje y de una compra-venta con unas bases más que discutibles desde el punto de vista moral".

A partir de ahí, se están retorciendo los argumentos y se está intentando "innovar la Constitución" por parte de las mismas personas que anteriormente firmaron que la amnistía era inconstitucional.

Page considera que la amnistía "desde mi punto de vista no cabe en la Constitución" y cree que lo que hace el Supremo es "razonablemente coherente", pues "no está creando una doctrina ad hoc para aplicársela a Puigdemont". Con todo, "no veo lawfare de los Tribunales de Justicia" y califica de "despropósito" caer en la deslegitimación formal de las instituciones.

Pacto de Estado para la inmigración

Por otro lado, García-Page ha sugerido la puesta en marcha de un Pacto de Estado con participación de las comunidades autónomas para establecer la estrategia de cara a gestionar la continua llegada de personas menores de edad en situación irregular al país, informa Europa Press.

Este acuerdo, según el presidente de la Junta, debe contemplar qué financiación otorgará el Estado a las autonomías para garantizar el mantenimiento del plan más allá de la llegada de los migrantes.

Lo que tendrán que hacer las regiones desde este punto es, a juicio de Page, "incorporarlos al sistema y no en centros aparte", y sin olvidar de que hoy por hoy Canarias "no puede mantener una situación tan límite".

"Es inmoral no dar salida a esto. Hay que pensar qué puede pasar en dos o tres años. La estrategia tiene que ser compartida entre todos. Tenemos que ponernos de acuerdo", ha señalado.

Alivio general en Francia

El presidente Comunidades de Castilla-La Mancha también ha celebrado los resultados de las elecciones en Francia, puesto que ha asegurado que él milita "contra el fanatismo como definición previa a todo lo demás" y, en términos generales, ha considerado que se ha producido un "alivio general", informa Efe.



En una entrevista concedida a Onda Cero, Page se ha mostrado contrario a los extremos, fundamentalmente a la extrema derecha, ya que ha advertido de que "introduce un virus disolvente" del concepto de la Unión Europea, y por ello ha opinado que la victoria del Nuevo Frente Popular de izquierda ha generado un "alivio general".

Según su análisis, hasta la crisis financiera de 2007 que "removió los cimientos del mundo occidental", en las democracias europeas había un partido mayoritario de índole conservadora y otro socialdemócrata, pero esa crisis generó un "panorama convulso" en el que empezaron a surgir "populismos de todo tipo, también el populismo territorial".