Núñez pide al PSOE "lealtad y discreción" en el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha: "Queda por negociar"

El PP de Castilla-La Mancha prefiere ser prudente y no avanzar ningún acuerdo concreto ni el contenido de las negociaciones con el PSOE para la reforma del Estatuto de Autonomía, un asunto importante para el futuro de la región del que se viene hablando en las últimas semanas como algo "inminente" pero sobre el que todavía no existe un pacto cerrado.

Después de insistir en los últimos días en la premisa de que "nada está acordado hasta que todo esté acordado", este jueves el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha pedido al PSOE negociar "con lealtad y discreción" el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha y no hacer anuncios antes de tiempo. "Mantengamos la prudencia", ha dicho Núñez.

Como se recordará, el pasado lunes fue el propio presidente de la Junta, Emiliano García-Page, el que anunció la buena marcha de las negociaciones con el PP para cerrar el texto del nuevo Estatuto, apuntando incluso a que podría publicarse antes de acabar el año en el Boletín Oficial del Estado.

Queda asuntos pendientes

Posteriormente, el PP enfrió el optimismo de Page y pidió a los socialistas ser discretos, algo sobre lo que ha insistido este jueves el propio Núñez en rueda de prensa acompañado por la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz,

En este sentido, el líder regional del PP ha dicho que él "siempre" ha mantenido la misma prudencia y lealtad con el PSOE en las negociaciones y ese principio ni piensa alterarlo ahora.

"Creo que hay que negociar con lealtad, creo que hay que negociar con discreción, y creo que hay que negociar con prudencia. Quedan asuntos por negociar y, por lo tanto, cuando haya que hacer cualquier tipo de anuncio, ya se hará, si es que hay que hacerlo", ha sostenido Núñez.

Polémica por la violencia de género

Por otro lado, preguntado por el concepto de violencia de género que defiende Vox y por el hecho de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, haya marcado diferencias con el partido de Santiago Abascal, Núñez ha reiterado que la posición del PP es la de condenar la violencia de género.

"Cada partido tendrá que explicar su posición, que no es la nuestra, ya que la nuestra está clara, ha sido siempre la misma y va a seguir siendo siempre la misma: la de condenar, la de rechazar y la de mostrar nuestra repulsa a esta violencia de género y la de luchar y combatirla con toda la fuerza que nos da el Estado de Derecho", ha concluido.

Selectividad común para todos

En el transcurso de la rueda de prensa, tanto Núñez como Muñoz han reclamado al presidente regional, Emiliano García-Page, que se una y suscriba el acuerdo por una selectividad común para "no dejar al margen de la igualdad y la justicia educativa" a los jóvenes castellano-manchegos.

Núñez ha recordado que este pacto que ya han alcanzado las comunidades autónomas gobernadas por el PP destaca por unos exámenes con contenidos similares, en las mismas fechas, con una publicación de las notas en el mismo momento.

Por su lado, la vicesecretaria del PP, Ester Muñoz, ha recordado que este acuerdo se basa en un trabajo "muy serio y rigoroso de más de cinco meses" con todas las consejerías de Educación y Universidades de las 12 comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Política migratoria

Por otra parte, la vicesecretaria nacional del Partido Popular ha dicho que el temor de los populares ante la política del Gobierno con la inmigración irregular pasa por el hecho de que "se concierta en algo habitual", al tiempo que ha pedido más financiación para las Comunidades Autónomas.

Esther Muñoz ha dicho que "no hay ningún endurecimiento" de la posición del PP y que su partido "siempre" ha sido la misma oposición para reprochar al Gobierno de España que no tenga una política de inmigración. "Se tiene que pedir a Europa que nos ayude, porque la frontera española no es solo frontera española, es frontera europea.

"Lo que no puede ser es una política en la que no se habla con la Unión Europea sobre este tema, no se habla con las comunidades autónomas y no se acuerda absolutamente nada", ha lamentado, para agregar que el Gobierno trata a los inmigrantes y a los niños "como si fueran objetos".