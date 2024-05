El PSOE acusa al PP de "ningunear" a Castilla-La Mancha: "Maestre es la única voz de la región en Europa"

La eurodiputada candidata a la reelección al Parlamento Europeo, y vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha pedido este domingo el voto al Partido Socialista por la defensa de la transición energética y por la creación de empleo que, como ha destacado, lidera Castilla-La Mancha.

Maestre ha participado en un acto de campaña de las elecciones europeas en Almansa (Albacete), junto a la secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo de la CEF-PSOE, Hana Jalloul, el también candidato por Castilla-La Mancha, Diego Aroca; la alcaldesa de la localidad, Pilar Callado; y el secretario general del PSOE en la provincia de Albacete, Santiago Cabañero, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Allí ha recalcado la importancia de hacer pedagogía en esta campaña electoral sobre la necesidad de seguir creciendo pero de una forma sostenible y frenando un cambio climático "que existe, que vemos con las sequías, con las danas, con las granizadas, con las plagas, con los incendios voraces, e incluso que afecta a nuestra salud", como demuestra que en Europa se esté hablando ya de refugiados climáticos.

El futuro del planeta

En aras a ello y "por el futuro del campo, de la biodiversidad y del planeta", ha asegurado Maestre, ante el centenar de personas que han celebrado el Día de la Rosa con este acto, se hace necesario seguir apostando por un desarrollo "sostenible, equilibrado, competitivo, fuerte, que da puestos de trabajo y que además beneficia a los bolsillos de los ciudadanos".

Y, en este punto, ha puesto en valor que Castilla-La Mancha lidera la transición energética, así como la estimación de que "vamos a crear 43.000 puestos de trabajo, directa o indirectamente ligados a esta transición, a la energía fotovoltaica y la eólica".

Ante esta revolución energética, Maestre ha preguntado qué es lo que tanto molesta a PP y Vox, al tiempo que también se ha cuestionado por qué insisten en "utilizar al campo", si el propio sector agrario "es la principal víctima económica del cambio climático, y todas las catástrofes naturales".

Respeto frente a demagogia

Los socialistas en Europa, ha aseverado, han liderado una política agraria común que apueste por inversión en regadíos eficientes, "porque no tenemos agua y mientras no frenemos el cambio climático no habrá regadíos eficientes y no habrá agua", y por ello resulta difícil de entender, ha criticado, que PP y Vox votaran en contra de la política de eficiencia de regadíos para ayudar a los sectores agrarios, y especialmente a los jóvenes agricultores, porque dicen que defienden al campo, "pero luego en el voto en Europa no hacen absolutamente nada para ayudar al sector agrario", ha añadido.

Maestre ha reivindicado una campaña del "respeto" frente a la "demagogia", porque la gente, ha señalado "quiere una vida normal con una sonrisa, no con división, quiere mirar hacia el futuro y se alegra de que haya 21 millones de trabajadores en activo, se alegra de que tengamos 900.000 en Castilla-La Mancha, se alegra de que siga habiendo políticas sociales que nos hacen más fuertes y que protegen a las personas más vulnerables y de que sigan creciendo las empresas en nuestra región".

Un mensaje que ha reafirmado la número 4 en las listas europeas del PSOE, Hana Jalloul, quien ha asegurado "hay más trabajo que nunca y tenemos un nivel de renta mucho más grande que el que teníamos incluso antes de 2008", porque las crisis, ha indicado, se pueden afrontar con recortes y reformas laborales y de pensiones como las de Mariano Rajoy, o como las del PSOE, que ha pactado con la patronal y los sindicatos una reforma laboral "espectacular, que da un montón de certidumbre y contratos indefinidos a nuestros jóvenes y a la gente".

Luchar y no retroceder

Para Jalloul, es el momento de "luchar y no retroceder" porque es necesario seguir contando con fondos europeos, y que los ciudadanos sepan que gracias a los partidos progresistas en Europa se apuesta por la educación, por las becas para jóvenes, o por el feminismo, pero sobre todo que "enfrente" están los "negacionistas", un grupo del que forma parte Vox, que "es un no constante a todo", a proteger los derechos de la salud y reproductivos de las mujeres, al salario mínimo europeo, a mejorar la calidad del aire, a declarar la UE zona de libertad LGTBI, a la Ley de la Restauración de la Naturaleza, a exigir un comportamiento responsable de las empresas. "¿Esa es la Europa que queremos?", ha preguntado.

El PSOE, ha manifestado Jalloul, cuenta además con "la mejor" cabeza de lista que podía tener, Teresa Ribera, de la que ha destacado su "sensatez, la formación, la tranquilidad" y su liderazgo en la reforma del mercado energético y, además, es un partido "valiente" que está liderando el reconocimiento del Estado palestino en Europa y en el mundo y, por tanto, "la justicia social, los derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario", ha destacado.

También ha tomado la palabra el candidato por Albacete, Diego Aroca, quien ha recordado que hace un año el PSOE recuperó el Gobierno en la localidad de Almansa y que el 9 de junio, Cristina Maestre será la única voz de Castilla-La Mancha en el Parlamento Europeo, ante un PP regional que "ningunea a Castilla-La Mancha".

Por último, la alcaldesa de Almansa, Pilar Callado, se ha mostrado orgullosa de acoger este acto en la plaza donde está ubicada la Casa del Pueblo de Almansa que, con 115 años de historia, es "pionera a nivel nacional" y hace de Almansa "la cuna del socialismo en la provincia", Pilar Callado ha subrayado que "el 9J nos jugamos mucho más que lo que muchas personas pueden pensar" señalando, "los más de 22 millones de fondos europeos" que están haciendo una Almansa mejor.