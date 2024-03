Castilla-La Mancha ha celebrado este viernes en Quintanar del Rey (Cuenca) el acto institucional por el 8M, Día Internacional de la Mujer, erigiéndose como "motor" en España para seguir avanzando en igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Un evento en el que la Junta ha entregado diez reconocimientos, dos por provincia.

Así lo ha expresado la consejera de Igualdad, Sara Simón, recordando que la igualdad es tarea de todas, pero también de todos, porque "los derechos reconocidos son los mismo, pero no las oportunidades". "Nuestros éxitos son cuestionados, y por eso la importancia de esta conmemoración, aunque la igualdad se trabaja día a día", ha lamentado.

Simón ha pedido "celebrar los avances", calculando que serán 131 años los necesarios para acabar con la desigualdad, un camino donde Castilla-La Mancha será "motor" para ir dando pasos.

Sara Simón, consejera de Igualdad. Foto: JCCM.

En este punto, ha puesto el foco en dos mujeres que "han ayudado mucho" a transitar ese camino, como son la exdirectora del Instituto de la Mujer y senadora por Guadalajara, Araceli Martínez; y su antecesora en el cargo en Igualdad, Blanca Fernández.

Por último, ha indicado que la comunidad "lidera la reducción del desempleo femenino" y ha reducido la "brecha salarial hasta tres puntos por debajo de la media nacional", además de ya hay "un 40 % más de mujeres investigadoras". "La comunidad seguirá desde el consenso y codo a codo con asociaciones y entidades con medidas para avanzar en planes de igualdad y empoderamiento", ha sentenciado.

"No permanecer impasible"

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido a la sociedad no permanecer "impasible" ante los ataques a la igualdad. "Para poder combatir los discursos de xenofobia, de egoísmo o de desigualdad, lo primero es no resignarse y no pensar que ya hacemos otras cosas bien, no, hay que combatir lo que está mal para poder hacer lo que está bien", ha afirmado.

"La igualdad es un camino y es una actitud, porque dejamos atrás desigualdades, pero nacen otras, mientras no erradiquemos el egoísmo de raíz", ha añadido.

En este sentido, ha advertido que "feminismo no es lo mismo que fanatismo", pidiendo no confundir "firmeza, determinación y coraje" con el fanatismo porque "es otra de las grandes amenazas que se cuelan en las sociedades avanzadas y modernas".

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Foto: JCCM.

Por último, ha anunciado que el Ejecutivo "doblará" las ayudas de orfandad para menores víctimas de la violencia machista, "porque ya es una condena ver que en tu familia pasa eso como para poder encima que tener que buscarte la vida".

Tolón cree que "queda mucho por hacer"

Por su parte, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha indicado que "queda mucho por hacer", pero ha puesto en valor las medidas del Gobierno de España en materia sociolaboral, como el incremento del salario mínimo o el aumento de la contratación indefinida "que han beneficiado principalmente a las mujeres".

Además, ha abogado por la sororidad de las mujeres para apoyarse y tener más visibilidad y puestos de responsabilidad. Además, ha criticado a "aquellos partidos políticos que siguen sin creer en la igualdad real y que siguen sin denunciar la lacra de la violencia de género".

Bellido quiere acabar con la "brecha de los sueños"

De su lado, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha instado a derrotar "la brecha de los sueños" entre hombres y mujeres". "La igualdad es un objetivo colectivo en la sociedad y un camino que hay que seguir. Cuando una mujer gana derechos, ningún hombre los pierde", ha expresado,

Asimismo, ha afirmado que la desigualdad es "un hecho contrastado, pero sería injusto no reconocer todo lo que hemos avanzado. Tenemos que sentirnos orgullosos de que España sea un país pionero".

Mirar a 2050

Por último, la alcaldesa de Quintanar del Rey, Joaquina Sáiz, ha sido la encargada, como anfitriona, de abrir el acto institucional, mostrando la "honra" del municipio por acoger esta celebración.

"Cada vez que una mujer se levanta por sí misma, se levanta por todas las mujeres. Y nos seguiremos levantando para conseguir un mundo más igualitario", ha explicado, a la vez que ha puesto la mirada para fijarse en el 8 de marzo de 2050, para cuando ha deseado seguir por el camino de "cerrar brechas" para que hijas y nietas de las mujeres de hoy sean "simplemente seres humanos" en esa era.

Premiadas

Durante el acto institucional se han entregado un total de diez reconocimientos a figuras y entidades que sobresalen por su contribución a la igualdad efectiva en la región.

Acto por el 8M del Gobierno de Castilla-La Mancha. Foto: JCCM.

Además, se ha entregado el Premio Internacional de Castilla-La Mancha a la Igualdad de Género 'Luisa de Medrano' a la Fundación Mujeres, con 25 años de experiencia en el impulso a las políticas de igualdad.

Por último, la Junta ha premiado a Ángels Barceló con el mismo reconocimiento por incorporar la perspectiva de género en los programas y formatos que ha liderado en las últimas cuatro décadas de trayectoria.