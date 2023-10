Núñez sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha: "Habrá acuerdo sobre el todo o no habrá acuerdo"

"Habrá acuerdo sobre el todo y, si no, no habrá acuerdo". Así se ha pronunicado este lunes en Cuenca el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, después de que EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM haya desvelado, en primicia, que ya existe un "preacuerdo" en las negociaciones que se están llevando a cabo con el PSOE sobre la reforma del Estatuto de Autonomía.

A preguntas de los periodistas sobre la información publicada por nuestra periódico, Nuñez no ha querido desvelar ningún detalle de las negociaciones entre ambos partidos y ha dejado claro que no piensa hacer público ningún contenido de esa negociación hasta que esté "todo cerrado" y el acuerdo sea oficial.

Como hemos informado, el citado preacuerdo entre el PSOE y PP establece que las Cortes de Castilla-La Mancha puedan pasar de los 33 diputados actuales a un máximo de 59 a cambio de que existan sesiones de control en el Parlamento regional, algo sobre lo que Paco Núñez no ha querido concretar ninguna información. "No hay ningún acuerdo hasta que no esté todo acordado", ha insistido Núñez en este sentido.

Hay documentos

No obstante, el líder del PP castellano-manchego sí ha reconocido que "hay documentos de trabajo y mesas de negociación" y ha incidido en que "todo lo que tenía que decir sobre el Estatuto" ya lo dijo antes de que comenzaran las negociaciones para sentar las bases de las mismas.

En cualquier caso, Núñez ha manifestado que "por mi parte, no va a salir nunca, ni de manera pública ni privada, ningún tipo de contenido de lo que se esté negociando hasta que todo esté negociado, y no habrá ningún acuerdo hasta que no haya ningún acuerdo sobre el todo", ha insistido.



Preguntado expresamente por el precuerdo desvelado por EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, el líder popular ha reiterado que cuando está negociando algo con alguien no desvela en qué trabajan o qué acuerdan, a la vez que ha sentenciado de nuevo que "habrá acuerdo sobre el todo y si no, no habrá acuerdo".

No enturbiar

En ningún caso, ha insistido el líder popular, no va a haber manifestaciones públicas del PP sobre lo que se negocia o los documentos que obran en poder de los grupos que comparten información y documentación para tratar de llegar a un acuerdo.

En este sentido, Núñez ha finalizado afirmando que "la voluntad del PP es que haya un acuerdo, pero sobre el todo" y ha repetido que su partido no "enturbiará" las negociaciones con manifestaciones públicas sobre "algo tan serio como es el Estatuto".

Como venimos informando, la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha es uno de los objetivos políticos del PSOE y PP para esta legislatura y se está negociando con máxima discreción y en un clima de confianza mutua y buena sintonía.

