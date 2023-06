¿Las conoces? 18 palabras y expresiones manchegas que todos deberíamos saber

Hasta hace algunos años, las expresiones manchegas no se escuchaban más allá de la España profunda, pero desde la aparición de programas como 'La hora chanante', 'Muchachada Nui' o 'José Mota' hay términos y frases que han traspasado las fronteras de la región.

De hecho, existe un diccionario llamado "El Bienhablao" donde se puede consultar todo el repertorio de vocablos de La Manchuela y su significado. El manchego no tiene calor, está asorratao. No es cotilla, es golismero y bacín. Y no está guapo, está lustroso.

Estas son, de la A a la Z, algunas de las palabras manchegas más características:

- Achicharrao: estar acalorado y sin parar de sudar. Quemarse por estar bajo un sol itenso. Ejemplo: "No se te ocurra salir a la calle a la hora de la siesta, que hace un calor que te achicharras".

- Bacín: dícese de una persona muy charlatana o pesada que cree saberlo todo. Entrometido, con tendencia a meterse en los asuntos de los demás o que no le incumben. Que le gusta enredar las cosas. Ejemplo: "Es un bacín de cuidao. Siempre tiene que estar comiéndole la oreja a alguno"

- Cansaliebres: persona cansina que a base de insistir acaba aburriendo. Ejemplo: "Ahí viene el cansaliebres de Paco. Como se siente con nostros no nos dejará meter baza".

- Desaborío: persona desagradecida, sosa y grosera a la cual le ofreces algo y te lo desprecia. Ejemplo: "Qué desaboría es. La invitamos a comer y no se quedó porque no teníamos gambas".

- Ea: expresión de sorpresa o asombro. También se suele utilizar para animar o iniciar una frase. Ejemplo: "¡Ea! No deja de llover".

- Forastero: persona procedente de un lugar distinto al que se encuentra. Desconocido. Ejemplo: "Está el pueblo lleno de forasteros".

- Golismero: Dícese de la persona que le gusta mucho cotillear. Ejemplo: "Hay que ver este chico lo golismero y bacín que es".

- Haragán: persona ociosa, que está por ahí pendoneando y rehuye del trabajo. Ejemplo: "Con la cuadrilla de haraganes que llevo no termino la vendimia ni para San Antón".

- Jamacuco: desmayo o bajada de tensión. Desvanecimiento repentino por cualquier causa. Ejemplo: "¡Paco! Salte del bancal ya, que son las tres de la tarde y te va a dar un jamacuco".

- Lustroso: dícese de una persona apañada que siempre tiene buen aspecto. Ejemplo: "Qué lustrosa va esta muchacha hoy".

- Miaja: Poca cantidad de cualquier cosa. Ejemplo: "Trae una miaja más de pan para terminarnos el moje".

- Olisquear: Oler de forma rápida, yendo de un sitio a otro. Ejemplo: "Se metió en la cocina a olisquear para ver que había de cena".

- Palique: hablar de algo de poco fuste o importancia. Charla, habladuría o cotilleo. Ejemplo: "Yo siempre que voy a la carnicería me los encuentro de palique y sin hacer caso ninguno".

- Rechisquero: calor sofocante provocado por el sol que pega de lleno, especialmente en verano al mediodía y durante las primeras horas de la tarde. Ejemplo: "Quítate del rechisquero, que se va a asar el cogote".

- Sagato: olor que se queda en la ropa al estar expuesta a la humareda de una hoguera. Lumbre que se hace para asar o cocinar. Ejemplo: "Qué peste a sagato".

- Tabanazo: picotazo de un tábano. Golpe seco e inesperado. Ejemplo: "Menudo tabanazo me he dado con el pico de la mesa".

- Viruji: viento o corriente helada que cala hasta los huesos. Ejemplo: "Ponte la chaqueta, que con el viruji que hace no quiero que te constipes".

- Zapatiesta: algaravía, descontrol, follón, desmadre o pelea acalorada. Ejemplo: "Se lió una buena zapatiesta cuando se enteraron que era mentira que pagaban el atraso de la uva".

