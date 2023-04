García-Page estalla contra TV3 tras el gag de la Virgen: "Se pasan el día haciendo anti-España"

El polémico gag sobre la Virgen del Rocío emitido en plena Semana Santa por TV3, la televisión pública catalana, sigue levantando ampollas. Tras las críticas recibidas por políticos andaluces de todo el espectro ideológico, desde Juanma Moreno a Teresa Rodríguez, además de influyentes comunicadores como Ana Rosa Quintana o Carlos Herrera, ahora ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, el que ha censurado públicamente este tipo de humor que ofende los sentimientos religiosos.

"Todos sabemos lo que es respetar y todos sabemos lo que es faltar al respeto. Y el que no tiene claro lo que es faltar al respeto tiene un problema consigo mismo", ha asegurado García-Page con relación al sketch emitido en el programa satírico Està passant, en el que los humoristas independentistas Jair Domínguez y Toni Soler se mofan de la figura religiosa, su vida sexual y su acento andaluz.

Para García-Page, que ha defendido que "el respeto no es una gracia, sino una obligación", estos chistes son "un elemento añadido" a la trayectoria de TV3, televisión autonómica catalana sobre la que el presidente castellano-manchego ha dicho que "se pasa el día haciendo anti-España".

Del polémico gag sobre la Virgen del Rocío, el dirigente socialista ha señalado: "Si lo que hacen ellos, que son una televisión pública, lo hago yo como presidente, a mí me costaría un disgusto, por no decir una dimisión".

Por último, García-Page ha culpado a la Generalitat catalana de permitir ese tipo de contenidos en TV3. "Si ese sketch hubiese sido en la televisión pública de Castilla-La Mancha no hubiera hecho falta que nadie me llamara la atención para que eso no volviera a pasar", ha finalizado.

El pasado 4 de abril, una actriz del programa de Domínguez y Soler salió en pantalla vestida como la Virgen del Rocío de Almonte (Huelva), con una muñeca de bebé que representaba a Cristo. La figura religiosa trató de imitar el acento andaluz, las saetas y la devoción cristiana. Entre otros comentarios sexuales, la humorista aseguró que "no ha c**** hombre"; "llevo 200 años sin echar un p****" o "voy más c**** que el palo de un churrero".

