El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page se ha mostrado de acuerdo con la petición de Juanma Moreno, presidente de Andalucía, a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, en la que pedía un fondo de compensación para Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia.

En concreto, Moreno reclamó este jueves al Ejecutivo estatal un plan transitorio hasta que llegue el nuevo modelo de financiación autonómica con más de 1.700 millones para las citadas comunidades autónomas.

Así, durante la intervención de García-Page ante los medios en Cuenca, donde ha asistido a la presentación de las Rutas del Plan Astra Área Metropolitana, el presidente castellano-manchego ha recordado que siempre pondrá a la región “por delante de cualquier posición de partido, algo que no se puede discutir”.

Regiones “maltratadas”

Asimismo, García-Page ha indicado que “hay regiones maltratadas en términos de financiación, entre las que se encuentra Castilla-La Mancha, un hecho que el propio Gobierno ha reconocido”.

"Ya lo he hecho, pero me vuelvo a sumar a pedir un fondo de transición hasta un nuevo modelo de financiación que invierta la tendencia de las comunidades autónomas que estamos en clave expansiva y sin decir que no a prestar nuevos servicios". Por último, ha insistido en que hay que pedir “celeridad y esperanza”.

Fondo de compensación

El fondo que Juanma Moreno solicitó a Pedro Sánchez sería prorrogable de manera automática, con una dotación de 1.731 millones a repartir entre Andalucía, 824 millones; Comunidad Valenciana, 648 millones; Región de Murcia, 194 millones, y Castilla-La Mancha, 65 millones.

Al respecto, Pedro Sánchez se comprometió a estudiar esa propuesta, que Juanma Moreno considera “perfectamente asumible” por el Gobierno de España.

