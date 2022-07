Así ha matizado el gobierno de Castilla-La Mancha la sentencia de Chaves y Griñán

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha indicado, respecto a la confirmación de la sentencia por el caso de los ERE de Andalucía, que hay que resaltar que las personas condenadas lo han sido, no por haberse llevado dinero, sino por no haber gestionado bien el dinero público.



En una rueda de prensa para informar sobre la reunión del Consejo de Gobierno, Fernández ha respondido a preguntas de la prensa sobre la sentencia del Tribunal Supremo, que ha confirmado la condena de 6 años de cárcel al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, y de 9 de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por el caso de los ERE, un sistema de fraude en la concesión de ayudas sociolaborales.



Según Blanca Fernández, es "lógico respetar las resoluciones judiciales" y, en el caso de los ERE, ha reconocido que "han dado muchos titulares y quebraderos de cabeza", aunque ha añadido que "es verdad que a nadie se le acusa de haberse llevado un solo euro del erario publico, y eso es importante".



"Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha respetamos la decisión judicial y no entramos en el fondo de la cuestión porque no es de nuestra competencia", ha asegurado la consejera portavoz.



"Eso es lo que dice la sentencia, eso es lo que ratifica el Tribunal Supremo y lo respetamos", ha insistido Fernández.

Sigue los temas que te interesan