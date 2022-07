Agenda regional del lunes: García-Page en el Hospital, Núñez preside y la Botica Rural

Actualidad política

--9.00 horas: en Toledo, reuniones de la Junta de Portavoces y de la Mesa de las Cortes, en las Cortes (solo gráficos).

--10.30 horas: en Ciudad Real, la diputada nacional del PP, Rosa Romero, ofrece una rueda de prensa, en la sede.

--11.00 horas: en Talavera, la viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Gelen Delgado, ofrece una rueda de prensa, en la sede.

--11.00 horas: en Ciudad Real, la portavoz municipal, Mariana Boadella, ofrece una rueda de prensa para informar de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local, en el Ayuntamiento.

--11.00 horas: en Toledo, el diputado nacional del PP, Vicente Tirado, la diputada, Carmen Riolobos, y la senadora, Pilar Alía, ofrecen una rueda de prensa, en la sede.

--11.45 horas: en Toledo, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, ofrece una rueda de prensa, en las Cortes.

--13.00 horas: en Fuente Álamo, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Lola Merino, y el viceportavoz, Juan Antonio Moreno, visitan la Bodega Mainetes. Posteriormente, a las 13.45 horas, en Ontur, visitan la empresa Eurontur; y a las 17.30 horas, en Cancarix, visitan la empresa agrícola Agroceperos. Además, a las 19.45 horas, en Isso, atenderán a los medios y después participarán en la misa y procesión de Santiago Apóstol y mantienen un encuentro con afiliados y simpatizantes del PP.

--13.00 horas: en El Carpio de Tajo, la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, asiste a la carrera de caballos enjaezados con motivo de las Fiestas en Honor a Santiago Apóstol, en la plaza de España.

--16.00 horas: en Toledo, el presidente regional del PP, Paco Núñez, preside el Comité de Dirección del PP regional, en la sede.

--20.00 horas: en Talavera, los concejales del Grupo Municipal Popular, Gelen Delgado y Javier Muñoz-Gallego; la diputada nacional, Carmen Riolobos; y el senador, José Julián Gregorio, asisten a la misa en honor de Santiago Apóstol, en la iglesia de Santiago.

Economía-laboral

--10.00 horas: en Guadalajara, el responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos en la región, Fernando Peiró, ofrece una rueda de prensa, en la sede.

--10.15 horas: en Guadalajara, el alcalde, Alberto Rojo; el presidente de la Federación provincial de Turismo y Hostelería, Juan Luis Pajares; el vicepresidente de la Federación, Mario de Lucas; y el concejal de Turismo, Fernando Parlorio, asisten a la inauguración del I Foro de Hostelería de la provincia de Guadalajara, en el Teatro Buero Vallejo. Asiste también el presidente regional del PP, Paco Núñez.

--10.30 horas: en Cuenca, el secretario provincial de CCOO-Industria, Pedro Lucas, y el secretario regional de Política Industrial de CCOO-Industria, Juan Cuevas, ofrecen una rueda de prensa ante el ERE anunciado por Nordex Energy Spain SAU, en la sede.

Salud

--10.30 horas: en Albacete, el presidente regional, Emiliano García-Page, visita el Servicio de Radiología y las obras del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (el acceso será por Consultas Externas, en calle Hermanos Falcó, número 37). La visita al Servicio de Radiología está restringida a los medios por motivos de seguridad. Por ello, el servicio audiovisual del Gobierno regional facilitará recursos de la misma. La visita a las obras está abierta a los medios de comunicación, que podrán tomar imágenes, y el presidente atenderá a los medios de comunicación tras esta última visita, en el acceso a la obra por la calle Francisco Javier de Moya (junto a la entrada del edificio de Radioterapia).

Sociedad y cultura

--9.15 horas: en Guadalajara, el alcalde, Alberto Rojo, presenta un nuevo camión de bomberos, en la plaza Mayor.

--9.30 horas: en Santa Cruz de los Cáñamos, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, inaugura la pista de pádel (calle Reyes Católicos, sin número).

--10.00 horas: en Toledo, el delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández, y el presidente del Consejo Territorial, José Martínez, presentan los datos del Grupo Social ONCE durante 2021 tanto a nivel estatal como la labor desarrollada en la región, en la delegación territorial de la ONCE.

--10.00 horas: en Albacete, el rector de la UCLM, Julián Garde; la vicerrectora de Innovación, Empleo y Emprendimiento, Ángela González; la decana de la Facultad de Farmacia, Rocío Fernández; el presidente de Fefcam, Mariano González; el presidente de Cofcam, José Francisco Izquierdo; la vocal del Consejo Rector de Cofares, María Dolores Moreno; el responsable de la zona de Albacete del Grupo Hefame, César Enrique; y el vocal del Consejo Rector de Bidafarma, Luis Alberto Menchén, presentan el programa 'Botica Rural', en la Facultad de Farmacia.

--10.00 horas: en Talavera, la concejala de Ciudadanía e Imagen Sostenible de Ciudad, Montserrat Muro, informa sobre el plan de mejora de caminos municipales, en el Ayuntamiento.

--10.30 horas: en Toledo, el concejal de Cultura, Teo García, informa de manera telemática del Plan Estratégico de Cultura.

--10.30 horas: en Albadalejo, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, asiste a la procesión y posterior misa con motivo de la celebración del patrón de la localidad, en la iglesia de Santiago Apóstol.

--10.30 horas: en Almagro, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ofrece un balance de su XLV edición, en el Palacio de Valdeparaíso.

--10.30 horas: en Pueblonuevo del Bullaque, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, mantiene un encuentro de trabajo con los ayuntamiento del área de influencia del Parque Nacional de Cabañeros, en el Centro Administrativo del Parque. La atención a los medios será a esa hora.

--11.00 horas: en Nombela, el presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, asiste a las fiestas patronales, donde participará en la misa y la procesión.

--11.20 horas: en Ciudad Real, la alcaldesa, Eva María Masías, y representantes de la asociación 'Amigos de Javier Segovia' presentan el concierto de Pandorga, en el Ayuntamiento.

--12.00 horas: en Campo de Criptana, el rector de la UCLM, Julián Garde, y el alcalde, Santiago Lázaro, presentan el curso de verano 'Patrimonio molinero manchego', en el Centro de Interpretación del Molino Manchego.

--12.00 horas: en Almagro, el director del Almagro International Film Festival, Marko Montana, y el alcalde, Daniel Reina, presentan el comienzo de la V edición de dicho festival, en el Palacio de Valdeparaíso.

--12.30 horas: en Chinchilla de Montearagón, el presidente regional, Emiliano García-Page, visita la exposición 'Los tres centenarios de Chinchilla', en el centro cultural 'Las Tercias'. Habrá atención a medios.

--12.30 horas: en Albacete, el alcalde, Emilio Sáez, y la concejala de Atención a las Personas, Juani García, visitan la Escuela de Verano que pone en marcha la Asociación Desarrollo-Autismo Albacete, en el Colegio Ana Soto.

--22.00 horas: en Ciudad Real, la concejala de Participación, Sara Martínez, asiste a la inauguración y pregón de las fiestas de Valverde, en la plaza de Valverde.

