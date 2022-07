Al consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha hay algo que le preocupa más que la inflación

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reconocido que existe preocupación por el actual contexto económico nacional, por ende regional, y también internacional, y ha validado que la "incertidumbre", porque "no se sabe lo que puede suceder", hay que hacerla compatible con la alta tasa de inflación.



A preguntas de los medios de comunicación, en comparecencia previa a presidir el acto institucional de clausura de los cursos selectivos de ascenso para policías locales, celebrado este viernes en el Archivo regional, en Toledo, Ruiz ha quitado 'hierro' a la tasa inflacionista "de dos dígitos" al mantenerse la tasa de crecimiento.



"Estoy preocupado por la situación", ha dicho el consejero, pero "no tanto por la inflación como por la incertidumbre económica, al no saber qué puede suceder, y por eso creo que hay que hacer compatibles la tasa de inflación con la de crecimiento", ha sostenido Ruiz, quien ha confiado que "esté si no resuelta, al menos reducida" la escalada de precios en el 2023.



Y, ha apostillado, "España está creciendo, generando empleo, y no hablamos de recesión, sino de crecimiento con altas tasas de inflación que no se corresponden con la realidad, es un hecho extraordinario", que ha atribuido, en último extremo, al incremento de los precios energéticos, que "si de por si ya eran altos, ahora pueden encarecerse más con la decisiones de Rusia".



A esto ha sumado, entre las causas de la alta inflación, la crisis sanitaria por la covid-19 y una caída de la oferta cuando se atisbaba "una fortaleza de la demanda, el dinero no gastado durante la pandemia" porque, ha justificado, "todos esperábamos un incremento de los precios", que ha conllevado "la rotura de la cadena de suministro".



"Había factores que todos entendíamos y considerábamos que se iban a arreglar, pero la guerra de Ucrania ha echado por tierra todos los criterios, estimaciones económicas que podíamos realizar, y todos los países de la Unión Europea (UE) ya han adoptado medidas para doblegar la inflación", ha atajado.

