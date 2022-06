La agenda informativa del jueves en Castilla-La Mancha: todo lo que será noticia

Actualidad política

--9.00 horas: en Guadalajara, presentación del Concierto Solidario de NIPACE, en la Diputación. Asisten, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, el presidente de la Fundación NIPACE, Ramón Rebollo, y la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino.

--9.20 horas: el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, será entrevistado en el programa 'Es la mañana de Federico Jiménez Losantos' de esRadio.

--9.30 horas: en Toledo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, preside la Conferencia Sectorial de Justicia, en el Hotel Beatriz. Asiste la alcaldesa y vicepresidenta de la FEMP, Milagros Tolón. La atención a los medios por parte de la ministra será sobre las 11.30 horas.

--9.30 horas: en La Roda, la vicesecretaria del PP de Castilla-La Mancha, Tania Andicoberry, informa sobre asuntos de actualidad regional, en la sede del partido.

--10.00 horas: en Talavera de la Reina, la portavoz municipal, Flora Bellón, acompañada por la concejala de Protección Social y Reducción de la Desigualdad, Nuria Sánchez, informa de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local, en el Ayuntamiento.

--10.00 horas: en Guadalajara, el portavoz del Grupo Municipal de Cs en el Ayuntamiento, Israel Marco, ofrece una rueda de prensa para valorar los asuntos que se debatirán en el pleno del próximo viernes, en el Consistorio.

--10.00 horas: en Almansa, el viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, junto con el senador del PP Ramón Rodríguez, informa sobre asuntos de actualidad regional, en la sede del partido.

--10.00 horas: en Hellín, el secretario provincial del PP, Bernardo Ortega, informa sobre asuntos de actualidad regional. Posteriormente, a las 13.00 horas, ofrece otra rueda de prensa en Villarrobledo, en la sede del PP.

--10.00 horas: en Guadalajara, pleno en la Diputación.

--10.00 horas: en Ciudad Real, el portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento, Paco Cañizares, ofrecerá una rueda de prensa, en el Consistorio.

--10.30 horas: en Toledo, pleno en el Ayuntamiento.

--10.30 horas: en Talavera de la Reina, el diputado regional del PP Emilio Bravo, ofrece una rueda de prensa para informar de asuntos de actualidad, en la sede del partido.

--10.30 horas: en Guadalajara, la vicesecretaria general del PP-CLM y vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ofrece una rueda de prensa, en la Plaza de Santo Domingo.

--11.00 horas: en Toledo, la secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y senadora autonómica, Carolina Agudo, ofrece una rueda de prensa, en la sede del partido.

--11.00 horas: en Puertollano, el diputado regional del PP Miguel Ángel Rodríguez ofrece una rueda de prensa en la plazoleta frente a la sede del PP.

--12.00 horas: en Toledo, el diputado del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Ángel Tomás Godoy ofrece una rueda de prensa, en la sala de grupos del Parlamento autonómico, que podrá seguir por streaming en la web de las Cortes.

Economía-laboral

--10.00 horas: en Guadalajara, el alcalde, Alberto Rojo, asiste a la inauguración de la nueva sede de Agropecuarias Fraile.

--12.30 horas: en Higueruela (Albacete), el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, participan en la entrega de los Premios EOLO que otorga la Asociación Empresarial Eólica, en el salón de actos del Ayuntamiento.

--12.30 horas: en Cuenca, el alcalde, Darío Dolz; la secretaria general de Inserta Empleo y directora de Transformación y Excelencia de Fundación ONCE, Virginia Carcedo; y la delegada de Servicios Sociales, Esther Barrios, firman un convenio para fomentar el empleo de las personas con discapacidad, en el Ayuntamiento.

--19.45 horas: en Carrión de Calatrava, atención a los medios del presidente de Fecir, Carlos Marín; el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero; y la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, previa la clausura de la Asamblea General de Fecir CEOE-Cepyme, en el restaurante Casa Pepe.

--20.00 horas: en Albacete, entrega de la XXIII Edición de los Premios Empresariales San Juan de Feda, en el Palacio de Congresos. Asisten, el presidente regional, Emiliano García-Page; la presidenta del Grupo Parlamentario de Cs en las Cortes, Carmen Picazo; el presidente regional del PP, Paco Núñez; y el alcalde, Emilio Sáez.

Salud

--11.30 horas: C-LM, los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sescam se concentran para pedir la reanudación de la carrera profesional, en el Hospital del Perpetuo Socorro de Albacete; en el hospital de Alcázar de San Juan; en la puerta de consultas del hospital de Ciudad Real; en el hospital de Cuenca; en la puerta del hospital de Guadalajara más cercana a la parada de BUS, en el hospital de Talavera; y en el Hospital de Parapléjicos de Toledo.

--12.30 horas: en Albacete, inicio de un acto-homenaje a los profesores de la Facultad de Medicina jubilados y fallecidos en estos dos últimos años, en el aula magna de la Facultad de Medicina.

Sociedad y cultura

--9.15 horas: en Albacete, la concejala de Atención a las Personas, Juani García, participa en la apertura del XII Encuentro de Participación de Personas en Situación de Vulnerabilidad Social, en el Centro Sociocultural 'Antonio Cepillo'.

--9.30 horas: en Toledo, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, preside la Mesa de Participación Infantil de Castilla-La Mancha, en el salón de actos de la Consejería de Bienestar Social.

--9.30 horas: en Toledo, la concejala de Festejos, María Teresa Puig, presenta el programa de fiestas del barrio del Polígono, acompañada de la coordinadora y vicecoordinadora de la Asociación de Vecinos 'El Tajo', Gema Ruíz y Sonia Méndez, respectivamente, a través de webex.

--9.30 horas: en Albacete, XIII Encuentro de Participación de personas en situación de vulnerabilidad social de Castilla-La Mancha bajo el título 'La Exclusión Digital', en el centro sociocultural Antonio Cepillo.

--10.00 horas: en La Roda, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, participa junto a la FEMP, en el acto de constitución de la Red Local de Agenda 2030 de Castilla-La Mancha, en el Centro Cultural San Sebastián.

--10.00 horas: en Almadén, la viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz, inaugura la exposición 'Un patrimonio de todos', en la plaza Waldo Ferrer.

--10.00 horas: en Toledo, el exJEMAD y exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, participa en la mesa redonda inaugural de la segunda sesión del XXXIV Seminario Internacional de Seguridad y Defensa, que clausura el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López, a las 13.30 horas, en el Parador.

--10.30 horas: en Toledo, presentación de la publicación 'V Centenario del Levantamiento de las Comunidades de Castilla 1521-2021', en Roca Tarpeya. Asisten, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, y el presidente de la Junta de Protectores de la Fundación, Jesús Carrobles.

--11.00 horas: en Toledo, la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco asiste a la presentación del premio 'Pilar Social' en el marco de la Sección Europea del Feciso, acompañando al director del mismo, Tito Cañada, y un representante de la Comisión Europea en España, Ioannis Virvilis, en la primera planta del Palacio de Doncellas Nobles.

--11.15 horas: en Guadalajara, la concejala de Festejos, Sara Simón, informará sobre cuestiones relacionadas con las Ferias y Fiestas de 2022, en el Ayuntamiento.

--11.30 horas: en Madrid, el viceconsejero de Educación, Amador Pastor, participa en la Conferencia Sectorial de Educación, que se celebra en la sede del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

--11.30 horas: en Ciudad Real, el concejal de Juventud e Infancia, Antonio Gallego, informa sobre el 'Survival Zombie-Especial Pandorga y Night of the living deads', en el Ayuntamiento.

--11.30 horas: en Toledo, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, y la Comisión permanente no legislativa sobre políticas de discapacidad, presidida por Antonio Sánchez Requena, visitan las dependencias de la Fundación Once y del CERMI en Toledo. La atención a los medios será a las puertas del edificio.

--11.30 horas: en Cuenca, la delegada de la Junta, María Ángeles Martínez, presenta el ciclo formativo de Grado Superior en formación para la Movilidad Segura y Sostenible, en la Delegación Provincial de Bienestar Social.

--12.00 horas: en Albacete, toma de posesión de la periodista y escritora, Rosa Villada Casaponsa, como Cronista Oficial de la Ciudad, en el Museo Municipal. El alcalde, Emilio Sáez, presidirá este acto.

--12.00 horas: en Toledo, el viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Merchán, y el representante de RAEE, Rafael Serrano, visitan un taller de reparación de aparatos eléctricos y electrónicos en el Mercadillo del Trueque, en el Paseo de Sisebuto.

--12.00 horas: en Hellín, el concejal de Patrimonio, Juan Antonio Andújar, presenta distintos proyectos arqueológicos, en el Ayuntamiento.

--12.30 horas: en Ciudad Real, el concejal de Deportes, Antonio Gallego, informa sobre la 20 edición del Campeonato Regional de Natación de Verano, en el Ayuntamiento. Asiste la viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz.

--16.30 horas: en Toledo, inicio de la XI Fase Final de Incubadora de Sondeos y Experimentos, en la iglesia paraninfo de San Pedro Mártir (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales).

--17.00 horas: en Guadalajara, el alcalde, Alberto Rojo, asiste al acto de graduación de las escuelas infantiles municipales, en el CMI Eduardo Guitián (solo gráficos).

--17.00 horas: en Guadalupe (Cáceres), el director general de Universidades, Investigación e Innovación, Ricardo Cuevas, participa en la Asamblea General del G-9 de rectoras y rectores de las universidades, en el Parador-Hospedería.

--18.00 horas: en Cuenca, inauguración del curso de verano 'Taller de Big Band y orquesta de Jazz', en el edificio de la UCLM de la calle Colmillo.

--18.30 horas: en Toledo, inicio de un taller práctico sobre salvamento y cría de vencejos desarrollado por la Red Vencejos de Toledo, en el laboratorio 11.1 del Campus de la Antigua Fábrica de Armas.

--19.00 horas: en Toledo, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, asiste a la entrega de premios del 'Conecta Fiction & Entertaiment', en el Palacio de Congresos.

--19.00 horas: en Toledo, presentación del libro 'Vida y obra del escultor Alberto Sánchez', de Ángel del Cerro, en el Patio de las Esculturas de la Colección Roberto Polo.

--19.00 horas: en Toledo, el concejal de Cultura, Teo García, y el director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas, Jesús Carrobles, presentan el monográfico de la revista Toletum sobre Alfonso X, en el Museo del Ejército.

--19.00 horas: en Toledo, el Grupo Social ONCE en Castilla-La Mancha entrega sus Premios Solidarios 2022, en la Sala Thalía. Asisten, el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda; la alcaldesa, Milagros Tolón; la consejera de Bienestar Social, Barbara García; yla secretaria regional del PP, Carolina Agudo. Los premiados y los responsables de ONCE atenderán a lo medios desde 30 minutos antes del comienzo del acto.

--20.00 horas: en Guadalajara, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, presenta el libro 'Historia vivida, historia construida', del político y expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en la Delegación de la Junta.

--20.00 horas: en Villarta de San Juan, la diputada provincial Teresa Ortega asiste a la inauguración de la Feria y fiestas en honor a San Juan patrón de la localidad, en el Ayuntamiento.

--20.00 horas: en Ciudad Real, concentración de la asamblea 'OTAN no bases fuera', en la Plaza de Cervantes.

--20.00 horas: en Guadalajara, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, asiste a los Premios Panal WADO 2022 donde recoge el premio categoría Arcoíris que se entregan Gobierno de Castilla-La Mancha por la elaboración de la Ley LGTBI, en el Camerino Café Teatro del Teatro Auditorio Buero Vallejo.

--20.00 horas: en Toledo, Enrique Libian presenta su libro 'Toledo en la II República', en La DiverGente.

--22.00 horas: en Albacete, la corporación municipal, presidida por el alcalde, Emilio Sáez, participa en el reparto de antorchas, previo al desfile que dará comienzo a las 23.00 horas. Habrá una atención a medios al inicio del reparto.

--23.00 horas: en Talavera de la Reina, concejales y concejalas del Gobierno local asisten, a las 23.00 horas, a los actos programados con motivo de la Noche de San Juan, en el Parque Joaquín Benito de Lucas, junto al Puente Romano.

