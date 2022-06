Un ofendido Fernández Vara salta frente a García-Page: "Yo no soy monaguillo de nada ni nadie"

Se veía venir. Las contundentes y controvertidas palabras pronunciadas este miércoles por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en torno a la situación interna del PSOE en la que uno manda, en referencia directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los demás son "monaguillos", han provocado cierto revuelo interno entre los socialistas, sorprendidos ante la nueva "ofensiva" particular del líder castellano-manchego.

Es evidente que García-Page es un "verso suelto" dentro del PSOE y en los últimos meses se viene caracterizando por abrir claras discrepancias con el Ejecutivo de Sánchez en todo tipo de asuntos de gobierno, aunque en esta ocasión parece que el presidente de Castilla-La Mancha ha querido apuntalar aún más su distanciamiento del presidente del Gobierno con unas declaraciones tan llamativas como sorprendentes:

"En el PSOE manda uno, los demás somos monaguillos", dijo García-Page este miércoles en un nuevo intento de desmarcarse de una línea política, la del sanchismo, que tal vez esté quitando votos a los socialistas en las comunidades autónomas. Por si quedaba alguna duda, el presidente de Castilla-La Mancha fue aún un poco más lejos: "Muchos en Madrid dicen que soy un socialista atípico y es mentira. Yo soy un socialista típico. A lo mejor, lo que es atípico es lo otro”.

Monaguillo "de nadie"

Estas palabras de García-Page han provocado una primera reacción pública por parte del presidente socialista de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, sin perjuicio de que internamente el asunto traiga marejada. Según el líder extremeño, que también es conocido por no tener pelos en la lengua, las declaraciones de García-Page no son muy bienvenidas.

Fernández Vara ha replicado a su homólogo de Castilla-La Mancha que él no se considera "monaguillo de nada ni de nadie", una ofendida reacción con la que el presidente extremeño ha querido evidenciar públicamente que no comparte las palabras de García-Page.

"No las comparto. Yo no me considero monaguillo de nadie ni de nada, porque represento a una tierra que tiene grandeza y dignidad y por tanto yo no soy monaguillo de nada ni de nadie", ha señalado Fernández Vara a preguntas sobre la cuestión este jueves en Mérida por parte de los medios de comunicación antes de asistir a la apertura del Investor Day Extremadura.

Cabe recordar que García-Page, tras reconocer "con franqueza" que todavía no tiene decidido si se presentará a revalidar la Presidencia de la Junta de Comunidades, sugirió este pasado miércoles que en el PSOE es Pedro Sánchez el que manda. "Los demás estamos de monaguillos", indicó abiertamente el líder castellano-manchego. "Me he criado en un ámbito político donde se puede hablar y opinar. Ninguno de los de Madrid ha llegado tan lejos sin criticar antes", concluyó García-Page.

