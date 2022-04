Los niños toman las Cortes de Castilla-La Mancha: atención a sus compromisos como 'diputados'

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha pedido ayuda a los niños de Castilla-La Mancha para "desterrar" los discursos de odio contra los menores migrantes.

Bellido ha lanzado esta petición de ayuda durante su intervención en el pleno infantil 'Diputado por un día' de Aldeas Infantiles que este miércoles se ha celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha.

El presidente del parlamento castellanomanchego ha comenzado su discurso haciendo un reconocimiento a Aldeas Infantiles por el "magnífico" trabajo que desarrolla, por lo que ha asegurado que la sociedad debe de estar "muy pendiente" de las necesidades de la ONG y atender sus demandas porque "son las demandas de los niños y jóvenes de Castilla-La Mancha".

Así, ha advertido a los 57 escolares de Primaria presentes de que ser diputado o diputada "no es venir a hablar, es venir a escuchar". "No es venir a enseñar, es venir a aprender y respetar a los demás".

Más allá de Ucrania

Dicho esto, ha aprovechado para habar de solidaridad. "Ahora que estamos todos pendientes de los niños y niñas de Ucrania acogiéndoles en nuestras casas y nuestros países, conviene que no olvidemos que en otros lugares del mundo están en una situación similar y también necesitan nuestra solidaridad". "Siguen en guerra en Yemen, en Congo, en Siria y parece que nos olvidamos demasiado pronto de la situación de los niños y, muy particularmente, de las niñas en Afganistán".

Asimismo, ha destacado que es "muy importante" que "desterremos y apartemos" los discursos de odio, ya que hay niños y niñas en España que han tenido que venir de otros lugares, que no viven con sus padres y madres, y que tienen que ser acogidos por instituciones, a veces públicas y otras privadas, donde se les atiende, ha recordado.

"Estos niños y niñas tienen nuestros mismos derechos, y no merecen que nadie les descalifique, les ofenda o les eche encima de sus espaldas más obligaciones de las que ya tienen", ha añadido Bellido, quien ha pedido ayuda a los niños y niñas de la región para quitar de en medio todos los discursos de odio contra otros niños del mundo.

Mantener la esperanza

Durante la jornada de este miércoles, los diputados infantiles han reflexionado sobre la importancia de mantener la esperanza en la necesidad de lograr los tres Objetivos de Desarrollo Sostenible: salud y bienestar (ODS 3), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8) y alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).

Los 57 escolares proceden de los colegios Diego Requena de Villarrobledo (Albacete), Nuestra Señora de Pañarroya de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), Alto Cabriel de Cañete (Cuenca), La Cobatilla de Mandayona (Guadalajara) y San Juan Bautista de Palomeque (Toledo).

El presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, Pedro Puig Pérez, ha señalado que es imposible pensar en un futuro mejor sin tratar de conseguir los objetivos que la humanidad se propuso para el año 2030. "Llevamos dos años muy complicados con la pandemia, y encima este con la guerra, por lo que pensamos que el reflexionar sobre el valor de la esperanza es necesario para retomar la ilusión y las ganas de trabajar para mejorar el mundo que tenemos".

De su lado, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, se ha dirigido a los niños para asegurarles que "son el futuro del mundo". "Sois los que nos dais esa visión a la que, a veces, los adultos no conseguimos ver con la misma perspectiva".

"Vuestra opinión es importante", y por ello --ha recordado-- que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha creado una mesa de participación infantil que tiene como objetivo facilitar la comunicación de los niños con las administraciones, es decir, "hacer oír la voz de los niños y niñas en las cuestiones que os importan para que podáis opinar, proponer, participar y enseñarnos a todos en otros aspectos".

Compromisos y votaciones

Tras los discursos de las autoridades, han tomado la palabra los pequeños parlamentarios. Desde el colegio 'Diego Requena' de Villarobledo (Albacete), por boca de su representante, Daniela Moreno, se han comprometido a hacer desayunos saludables y a no tirar la comida que les sobre o no quieran, así como a crear la 'patrulla de la energía' que vigilará para que las luces de las clases y de los aseos no se queden encendidas o que los grifos estén cerrados.

Pablo Díaz y Elena Cañas, del colegio 'Nuestra Señora de Peñarroya' de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), se han comprometido a tener una alimentación sana, equilibrada, hacer ejercicio y mantenerse activos, así como mejorar su salud mental o esforzarse en sus estudios y aprovechar al máximo sus aptitudes para conseguir un trabajo decente.

Por su parte, la alumna del CRA 'Alto Cabriel' de Cañete (Cuenca), Eva Contreras, ha señalado que desde su centro educativo han estado trabajando en la esperanza para superar obstáculos y lograr objetivos y metas. Así, sus propuestas han pasado por creer más en sí mismos y en los demás, así como en pensar que tienen la capacidad de hacer cualquier cosa que se propongan; ser siempre positivos con el objetivo de mejorar y lograr sus metas a corto plazo; y, finalmente, confiar en sus posibilidades y en las de las personas que les rodean.

De su lado, la portavoz del colegio 'La Cobatilla' de Mandayona (Guadalajara), Affrika Mendes, ha recalcado que, entre los compromisos que quieren implantar desde este centro escolar, se encuentran ser responsables y cuidar del medioambiente, trabajar en equipo respetando las opiniones y las ideas de otros compañeros y ayudar en casa a sus familiares.

Por último, ha intervenido la representante del Colegio 'San Juan Bautista' de Palomeque (Toledo), Sara García, quien ha destacado que desde este centro educativo pretenden llevar a cabo una movilización para que todos las zonas rurales tengan centros médicos abiertos para atender las necesidades de la población; luchar para que se prohíba el trabajo y la explotación infantil; y respetar y no explotar a los trabajadores, en caso de ocupar un cargo directivo, y cumplir las funciones e obligaciones, en caso de ser un trabajador.

Tras los discursos, los seis portavoces han presentado una serie de compromisos y se ha abierto el turno de votaciones. Los 57 diputados infantiles han pasado por la urna para decidir sus propuestas favoritas y comprometerse a cumplir la elegida.

Las más votadas

"Mejorar nuestra salud mental apostando por más actividades al aire libre y dejando de lado los videojuegos y ser responsables y cuidar nuestro medioambiente, que necesita de colaboración de todos", han sido las propuestas que han recibido más votos.

Le han seguido el compromiso que aboga por ir andando al colegio, ir a pie a más sitios, utilizar menos el coche y utilizar medios no contaminantes y el que asegura que cuando estos niños sean mayores y, si son jefes, respetarán y no explotarán a los trabajadores; y si son trabajadores, cumplirán con sus funciones y obligaciones.

Sigue los temas que te interesan