El nombre de Carmen Navarro (Albacete, 1878) resuena con fuerza desde el pasado domingo, cuando fue elegida por el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para ocupar la Vicesecretaría de Políticas Sociales dentro del nuevo Comité de Dirección del partido. Un cargo que hasta el momento desempeñaba Ana Pastor y que, a partir de ahora, la castellano-manchega asumirá con gran "ilusión" y "entrega".

En declaraciones exclusivas a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, Navarro ha explicado que todas las políticas sociales relacionadas con Educación, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad van a partir de esta Vicesecretaría, "tan tradicional en el Partido Popular", y ha indicado que hay "muchísimo trabajo por delante". "Estamos en un momento muy crítico, donde el bienestar social se está viendo amenazado por la ideología del Gobierno actual, y nuestro empeño es preservar lo que hemos construido durante estos 40 años de democracia. Queremos libertad e igualdad para todos los españoles", ha señalado.

"Tengo una gran vocación de servicio"

La albaceteña considera que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no han estado a la altura de las circunstancias" durante esta crisis y que "no han llegado a todos los españoles". "Decían que nadie quedaría atrás y yo creo que nadie está quedando en pie", ha señalado. En este sentido, ha asegurado que desde la oposición pondrá todo su empeño para evitar que se "erosione" el estado de bienestar. "Tengo una gran vocación de servicio y una sensibilidad especial para estas materias", ha dicho.

Carmen Navarro, casada y madre de dos hijos, ocupa un escaño en el Congreso de los Diputados desde 2016 y ha sido cabeza de lista por Albacete durante las últimas convocatorias electorales. Comenzó su andadura política cuando el actual presidente del PP-CLM, Paco Núñez, dirigía la Diputacion de Albacete y la nombró jefa de los servicios jurídicos. Más tarde fue nombrada directora provincial de Sanidad y Bienestar Social y durante la presidencia de Núñez ha ocupado distintos cargos en el partido, con una carrera siempre en ascenso.

Gran 'feeling' con Feijóo

Así, por su amplia trayectoria y experiencia, Núñez Feijóo ha confiado en ella para relevar a Ana Pastor en la Vicesecretaría de Políticas Sociales. Según ha contado Navarro, el presidente del PP le invitó a hacer una entrevista con él recientemente y ambos tuvieron "un gran feeling". "Compartimos muchas cosas, sobre todo el modo de trabajar y esa capacidad de esfuerzo. Ambos sabemos el sacrificio personal y profesional que supone, pero estamos convencidos de que la alternativa de Sánchez pasa por el PP y tenemos que arrimar el hombro", ha afirmado.

No obstante, esta propuesta conlleva un "gran sacrificio personal" para la albaceteña, que considera que "cuando tienes una familia, estas responsabilidades también son una carga para ellos". "Mis hijos son pequeños y me preocupa todo el tiempo que les voy a robar y si seré capaz de compensarlo, pero en la vida hay veces que no puedes decir que no a determinadas cosas".

"Feijóo es una persona muy sacrificada, con un aval de política y de gestión que está encima de la mesa por ganar cuatro veces con mayoría absoluta en Galicia, y la oportunidad de aprender de él y que piense que mi bagaje le suma y le aporta, son condiciones para liarte la manta la cabeza", ha dicho.

Carmen Navarro tiene claro que el nuevo presidente tiene "todos los ingredientes" para ganar y asegura que "quiere hacerlo, sabe hacerlo y viene a ganar por España y por todos los españoles". "Es necesario que el Gobierno socialcomunista deje de dirigir la política de este país y eso solo pasa por un proyecto como el del Partido Popular que va a encabezar Feijóo. De eso estoy convencida".

Un "buen aval" para el PP-CLM

Además, cree que su liderazgo es "un buen aval" para que el PP de Castilla-La Mancha pueda ganar las próximas elecciones. "El PP-CLM es un partido fuerte y unido que también ha vivido un proceso de renovación reciente. Dirigirlo y encauzarlo se le encomendó a Paco Núñez y yo creo que está realizando una buena labor", ha indicado.

Por último, respecto a la crisis del Partido Popular a nivel nacional, Navarro ha asegurado que "se ha cerrado definitivamente". "La base del PP son sus afiliados y militantes, que han demostrado que el partido es como una roca. En un momento convulso hemos salido recuperados y fortalecidos en un tiempo récord y ha quedado claro que las personas estamos de paso, pero el partido siempre va a permanecer", ha concluido.

