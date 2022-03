Núñez suspende la protesta y pide en las Cortes derogar el canon del agua “suspendido” por Page

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha suspendido formalmente este jueves la protesta convocada para el próximo lunes en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de la Junta, contra el millonario canon incluido en la nueva Ley del Agua que se aprobó el pasado mes de febrero en medio de la polémica y con el rechazo de toda la oposición. El PP considera este canon un nuevo “impuestazo” que perjudicará a toda la sociedad castellano-manchega.

La suspensión de esta protesta, con la que Núñez quería movilizar a más de 300 alcaldes y portavoces del PP en Castilla-La Mancha, se produce después de que el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, anunciara este miércoles la “suspensión indefinida” del controvertido canon, una decisión que los populares consideran un “éxito histórico” en su labor de oposición al Gobierno regional. Tal como han confirmado a EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM fuentes populares bien informadas, la desconvocatoria de la protesta irá acompañada de otras iniciativas por parte del PP en las Cortes castellano-manchegas.

En este sentido, las mismas fuentes han asegurado que de forma inmediata el Grupo Parlamentario Popular va a presentar ante el Parlamento autonómico una proposición no de ley para proceder con urgencia a la derogación del canon medioambiental incluido en la nueva Ley del Agua. “García-Page ha hablado de suspensión indefinida del canon, pero eso no es suficiente para nosotros, no nos fiamos de su palabra”, han dicho las citadas fuentes del PP, al tiempo que van a exigir la plena derogación del canon y su total eliminación del texto de la Ley, respaldada únicamente por el Grupo Socialista.

Crisis e inflación

La nueva Ley del Agua deroga la norma de 2002 y fue aprobada el pasado 18 de febrero en el Parlamento castellano-manchego. Según cálculos del Partido Popular, el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha pretendía recaudar con este canon más de 70 millones de euros, un “impuestazo” que los populares consideran “absolutamente descabellado, y más aún en el actual contexto de crisis y de inflación histórica” que se viene en España y en Castilla-La Mancha.

Paco Núñez, tal como explicó este miércoles, considera un gran éxito político para Castilla-La Mancha el hecho de que el PP haya conseguido la suspensión del canon por parte de García-Page. “Ahora hay que conseguir la derogación”, afirman desde la dirección regional de este partido.

Sigue los temas que te interesan