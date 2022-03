Castilla-La Mancha ofrece al Gobierno 600 plazas para alojar a refugiados ucranianos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha enviado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una base de datos en la que figuran 600 plazas de alojamientos temporales para refugiados ucranianos, en viviendas, centros residenciales públicos y privados y edificios de empresas y entidades.

En una rueda de prensa, la Consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha informado que esta base de datos se envió el Ministerio el pasado 3 de marzo, dos días después de una reunión de coordinación con el departamento ministerial para organizar la acogida de refugiados de la guerra de Ucrania.

García Torijano ha detallado que en esta base de datos figuran los datos del recurso que se pone a disposición para que residan refugiados, cómo son dónde se ubica, sus características, si cumple con las condiciones de ser habitable a corto, medio o largo plazo, para que se pueda volcar en la base de datos del Ministerio para que tenga un mapa der este tipo de recursos.

Asimismo, ha señalado que en la base que se ha enviado figuran propuestas de ayuntamientos, canalizadas a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de particulares, de empresas y de entidades del sector residencial, de forma que, por ejemplo, las dos asociaciones de residencias de mayores de la región han puesto a disposición plazas por si vienen refugiados de este sector población.

En este proceso también es importante la colaboración entre Consejerías del Gobierno regional, porque se necesita saber qué tipo de servicios hay en los localidades donde se ubican las viviendas e inmuebles que se ofertan y cobertura existe en esos municipios, sobre todo si los menores disponen de una plaza educativa inmediata y atención sanitaria, ha añadido García Torijano.

Tres líneas de actuación

La titular de Bienestar Social ha dicho que es un trabajo "importante y fundamental" para dar al Ministerio datos precisos y reales para hacer frente a las necesidades de acogida que ha generado el conflicto, que se está desarrollando en el marco del Comité de Respuesta Integral que se creó en Castilla-La Mancha al día siguiente de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Este comité ha establecido tres línea de actuación: coordinación, atención ciudadana, intervención, y está en permanente contacto con los ministerios de Inclusión y Asuntos Exteriores, con otros organismos como la Agencia Española de Cooperación y con las seis entidades del Tercer Sector que se encargan de la acogida a refugiados en Castilla-La Mancha.

Al respecto, García Torijano ha indicado que según datos de Accem, la organización que se encarga de la primera acogida en la región, ya están en Castilla-La Mancha 25 refugiados de Ucrania, 12 de ellos menores, y se está gestionando la inmediata acogida de otra veintena de personas por el procedimiento de primera acogida.

García Torijano ha hecho hincapié en que desde el primer momento de la crisis el Ejecutivo autonómico está trabajando en coordinación con el Gobierno de España y con la Unión Europea, para ir resolviendo los problemas de los refugiados, así como con las entidades del Tercer Sector, con las que todos los lunes mantiene una reunión de coordinación a través del Comité de Respuesta Integral.

Varias medidas puestas en marcha

Entre otras medidas, se ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 012 de atención ciudadana, en el que se puede encontrar una orientación general para dirigir las consultas y se ha creado un correo electrónico específico, en el que todos los ciudadanos pueden hacer sus consultas.

Según la consejera, en este correo electrónico se han recibido más de 300 consultas de particulares, de colectivos, de empresas y de entidades de diverso tipo, en las que se formulan preguntas relacionadas con la acogida de menores no acompañados, para ofertar recursos de alojamiento, y para hacer donaciones en especie, de productos alimenticios e higiénicos, medicamentos, etcétera.

En el ámbito de la acogida de menores no acompañados, García Torijano ha dicho que se recomienda que las familias se pongan en servicios de Infancia de las delegaciones provinciales de Bienestar Social del lugar donde residen, donde les informarán sobre cómo formar parte del sistema de acogimiento familiar, no solo para los ucranianos no acompañados sino para otros menores.

Y en cuanto a las donaciones en especie, ha pedido prudencia, porque en los 15 días de conflicto ha habido mucha recogida y las propias entidades que trabajan en crisis humanas han hecho un llamamiento para que la ayuda se dirija en otras direcciones, ya por ejemplo es necesario un transporte adecuado para llevar los productos que se están donando.

Piden donaciones económicas

En este contexto, ha señalado que el Ministerio y las entidades han agradecido la gran solidaridad de recogida para combatir un primer impacto con ayuda necesaria, pero han recomendado que a partir de ahora las donaciones sean más económicas que en especie, ya que siempre va a ser más efectiva, porque se ajusta a las necesidades de los territorios y se revitaliza la economía de la zona.

Además, a preguntas de los periodistas, ha recomendado que las personas que quieran colaborar en la acogida de refugiados o en otros aspectos lo hagan a través de los canales establecidos por instituciones y entidades que trabajan en estas situaciones.

Por otra parte, García Torijano ha avanzado que el Gobierno regional sacará el próximo martes la convocatoria de ayuda humanitaria para 2022, cuyos trámites se han agilizado en estos 15 días, que este año aumenta en un 45,31 por ciento hasta llegar a 371.390 euros.

El aumento en la dotación de la convocatoria se debe al inicio de la guerra de Ucrania, que hace 15 días no era uno de los países a los que se dirigía, aunque también va destinada a otras zonas de conflicto como Afganistán, Siria, Yemen, Malí, o en las que haya crisis humanas, ha apuntado García Torijano.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan