Castilla-La Mancha eliminará este jueves las restricciones en las residencias de mayores

El Gobierno de Castilla-La Mancha retirará las restricciones en las residencias de mayores este jueves, 17 de febrero, día en el que finaliza la vigencia de la última resolución con medidas para frenar el coronavirus en estos centros.

Así lo ha adelantado el presidente autonómico, Emiliano García-Page, en el Foro Económico Español "Castilla-La Mancha: Logros y Desafíos", organizado por EL ESPAÑOL, INVERTIA y EL DIGITAL CLM en el Palacio de Congresos de Eurocaja Rural en Toledo. Según ha indicado Page, a partir del jueves "será normal la convivencia en las residencias".

"Hemos sido especialmente protectores con este colectivo porque es el más vulnerable a todas luces y más cuando están en un recinto cerrado", ha reflexionado el presidente castellano-manchego, que ha señalado que ya se eliminarán las restricciones debido a la evolución favorable de la pandemia.

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha activó las restricciones en centros de mayores el pasado 30 de diciembre para poner freno a los contagios de coronavirus. Durante este periodo, los ancianos que son atendidos en estos centros sociosanitarios -tanto públicos como privados- han tenido limitadas las visitas de familiares o allegados a una por semana, siempre con cita previa, de una sola persona y de dos horas de duración como máximo.

Además, desde el pasado 10 de enero, los usuarios de las residencias de Castilla-La Mancha no podían abandonar las mismas si las salidas no tenían una duración mínima de una semana y, a su regreso, tenían que someterse a una prueba diagnóstica para comprobar que no padecían la COVID-19.ç

Transporte sanitario aéreo

Durante su intervención en el Foro, García-Page también ha anunciado que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto aprobar este martes una partida de 35 millones de euros para el transporte sanitario aéreo de la región, que además es el único de España -junto con el de Canarias- que permite el servicio nocturno.





