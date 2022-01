Andanada de García-Page contra Garzón al llegar al comité del PSOE: "Hace daño gratuito y sin fundamento"

Es la segunda vez en dos días que el presidente castellano-manchego y líder regional del PSOE, Emiliano García-Page, se lanza contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en torno a la polémica de la carne y la ganadería industrial, un sector clave en Castilla-La Mancha que puede salir muy perjudicado por las palabras del también coordinador general de Izquierda Unida. El pasado 5 de enero, García-Page ya pidió a Garzón una rectificación clara de sus palabras, tal como recogió EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, y este viernes, a su llegada al Comité Federal del PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha ha vuelto a ser muy rotundo y ha pedido al ministro que cambie su posicion y rectifique, que es de sabios.

Page, que lleva tiempo ya mostrando abiertas discrepancias con el ministro comunista de Pedro Sánchez, no ha dejado pasar este viernes la ocasión de volver de nuevo contra Garzón en un asunto tan sensible como el que afecta al sector cárnico español: "Lo que quiero es que el ministro cambie de criterio y rectifique", ha dicho el presidente castellano-manchego, que ha ido aún más lejos: "No se puede hacer daño a un sector tan importante, y sobre todo sin fundamento".

"Eso es algo de sentido común", ha dicho el líder socialista de los castellano-manchegos. "Cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo", asegura García-Page, en una posible alusión a la escasez de competencias y trabajo de Alberto Garzón como ministro de Consumo.

Gran polémica

Como viene informando EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, la polémica de Garzón ha sido muy fuerte en Castilla-La Mancha y no sólo Page ha entrado en ella sino también el Partido Popular, que llevará el asunto a las Cortes autonomicas para reprobar al ministro, y todo el sector empresarial de la región, desde la patronal Cecam, hasta Fedeto, Fecir y la CEO-Cepyme de Cuenca, entre otras organizaciones como Asaja Castilla-La Mancha.

En este sentido, Page ha dicho sobre Garzón que "normalmente uno está acostumbrado a que los errores, en la política y en la vida, van en la misma proporción que la carga de trabajo, pero aquí se invierten las cosas, es una experiencia nueva", en una hipotética alusión de nuevo a lo poco que tiene que hacer el ministro.

El presidente de Castilla-La Mancha ha dicho desconocer si este tipo de polémica "dañan o no" al Gobierno de coalición del PSOE con Podemos, pero lo importante y lo que le preocupa a la gente es la recuperación económica y la salida de la pandemia, y en ese sentido España está dando un buen ejemplo. "Este año va a ser un año francamente positivo y si Garzón rectifica y hace propósito de enmienda...", afirma Page, quien cree que "cuando alguien mete la pata como Garzón, y no es la primera vez, y es más no conozco lo contrario, hay que rectificar, es lo mejor y lo más sabio que hay".

Tonterías en todos los idiomas

"Es lo más razonable y no tiene que ver con el comunismo, ni con el socialismo, ni con la derecha, se pueden decir tonterías en todos los idiomas y en todas las latitudes políticas", ha asegurado Page, quien ha explicado que dará su opinión directamente al presidente Sánchez sobre si debe cesarle o no. "Por respeto", ha dicho Page, quien ha pedido que no se mezcle este asunto con la petición del propio Gobierno de Castilla-La Mancha para frenar temporalmente las macrogranjas en la comunidad autónoma.

"Son asuntos diferentes", ha dicho Page, quien ha dicho que la ganadería está sometida a muchos controles, y es de gran calidad, y que lo que quiere el Gobierno castellano-manchego es que se haga una política equilibrada y sostenible en un sector tan importante en Castilla-La Mancha y en España. "Hay un debate que no tiene nada que ver con lo que ha planteado Garzón sobre la calidad, que es indiscutible, ya que no ha habido en la vida unos controles sanitarios de la ganadería y del sector tan extraordinarios que, además, se está promocionando en el mundo de una manera extraordinaria".

Lo que hará Castilla-La Mancha, en este sentido, es "una política equilibrada que contemple los intereses ambientales y de las nuevas políticas ambientalistas y animalistas que están surgiendo en España con lo que es la eficacia de un sector que ha sido tremendamente importante en España". "Nosotros vamos a hacer las cosas con cabeza", ha finalizado el presidente de la Junta de Comunidades.

