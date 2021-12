Filtran una respuesta privada de García-Page sobre la pandemia: "Voy a recibir mucha presión"

"Te pido confianza, disfrutarás de estas fiestas navideñas sin toque de queda". Así ha respondido este martes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a un usuario de Twitter tras pedirle -a través de un mensaje privado- que no recupere esta medida de cara a la Navidad.

"Jorge, soy consciente de que voy a tener mucha presión de gente y de algún partido político queriendo volver a escenarios muy restrictivos, algo que ya te confimo no tiene sentido en Castilla-La Mancha dada la vacunación llevada a cabo, el esfuerzo sanitario empleado y la cautela y prudencia que ha demostrado la amplia mayoría de la ciudadanía de la región y de la que estoy muy orgulloso", ha contestado García-Page a @jorgeemg10, que ha compartido la captura de pantalla al momento.

"Mi puto presidente. Viva el PSOE y via don García-Page. Te quiero", ha comentado. La publicación ya acumula 276 retweets y 2.591 'me gusta' y no ha tardado en recibir una avalancha de comentarios.

MI PUTO PRESIDENTE VIVA EL PSOE Y VIVA DON GARCIA PAGE TE QUIERO pic.twitter.com/3MXCKy8J8O — Jorge Mg (@jorgeemg10) December 21, 2021

