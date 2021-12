Zasca de Cospedal al portavoz de Bildu en el Congreso de los diputados

Este jueves ha comparecido en el Congreso de los diputados la exsecretaria general del PP y expresidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal. Lo ha hecho en la comisión de investigación del ‘caso Kitchen’, y ha empezado la sesión advirtiendo que se acogía al derecho a no declarar y que no contestaría a las preguntas de los representantes políticos.

Sin embargo, en un momento de la sesión sí ha pedido la palabra para replicar al político de EH Bildu Oskar Matute. Ha sido un momento de tensión en el que Cospedal no ha resistido responder.

Matute ha preguntado por la postura de Cospedal respecto a la presunta trama parapolicial para sustraer información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas. “¿Si no le constaba nada o si no había nada o no se enteró de nada, por qué mandó investigar?”, ha preguntado el integrante de Bildu, exigiendo a Cospedal que aclarase su relación con el excomisario Villarejo.

Todo ello ha provocado que la exministra de Defensa pidiera la palabra a la presidenta de la comisión: “Yo no he dicho en esta comisión que no sepa nada, ni tengo amnesia ni nada”, se ha defendido Cospedal, tras remarcar que ella se estaba acogiendo a su derecho a la defensa. “A todo lo que aquí se ha preguntado yo he declarado en sede judicial y con mucho más rigor, si se me permite”.