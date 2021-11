La Guardia Civil incentivará a los agentes que permanezcan en la España vaciada

La Guardia Civil estudia conceder "incentivos o beneficios internos" a los cerca de 8.000 efectivos que trabajan actualmente en los puestos de los territorios más despoblados para promover que los agentes permanezcan en las plantillas de la España vaciada.



Así lo ha avanzado la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en la comisión de Interior del Senado donde PP, VOX y Ciudadanos habían solicitado su comparecencia para dar cuenta de distintos asuntos, como el cese hace año y medio del jefe de la comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos o su participación en un mitin del PSOE en Madrid por las elecciones autonómicas.



La oposición ha aprovechado para recriminar el malestar de las fuerzas de seguridad con la reforma que planea el Gobierno de la ley de Seguridad Ciudadana y tanto el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo como la de VOX Yolanda Melero han arremetido duramente contra Gámez.



"Pretenden derogar una ley para tener impunidad cuando gobierne el PP", ha dicho Martínez-Maílo, antes de asegurar que Gámez "no está a la altura del cargo" y de que ha acudido al Senado a dar un mitin.



Gámez no ha entrado en polémicas y durante cerca de tres horas ha defendido el trabajo "pulcro" y "escrupuloso" de la Guardia Civil y ha explicado que acudió a aquel mitin porque ella no pertenece al cuerpo ni tiene limitada su participación en actos políticos.



Pero a lo que más tiempo ha dedicado la directora de la decena de punto del orden del día ha sido a explicar las líneas generales del nuevo plan estratégico de la Guardia Civil sobre el reto demográfico.



Ha enfatizado que en más del 77 por ciento de los municipios la Guardia Civil es la fuerza de seguridad competente ante la ausencia de policía local y ha detallado que existen 585 puestos del cuerpo en territorios en los que su población es 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.



Se trata de los municipios más despoblados donde están desplegados casi 8.000 efectivos, el 10 por ciento de la plantilla del instituto armado.



Gámez ha avanzado que ese plan de acción tiene como objetivos fortalecer la seguridad de esos municipios, aumentar la sensación de seguridad de sus habitantes con un servicio próximo y "mejorar la fidelización, arraigo y estabilidad del personal del cuerpo".



Para ello, la máxima responsable del cuerpo ha asegurado que se estudia "la posibilidad de recibir incentivos o beneficios a nivel interno" para contribuir al arraigo de esos agentes en las plantillas de esos territorios, con una mejora también de sus viviendas.



Gámez, que no ha detallado cómo serán estos incentivos que asociaciones de guardias civiles como AUGC han reclamado, ha enumerado otros cinco ejes de actuación de ese "plan de acción", como apostar por las nuevas tecnologías, adaptar sus procedimientos para reforzar a las policías locales o renovar sus infraestructuras.



Un plan que, ha defendido, servirá para "proveer de más seguridad a estos territorios donde sin seguridad el fenómeno del despueble sería aún mas intenso".

