PSOE y Cs reprochan al PP su actitud por la enmienda para aumentar el trasvase

Las Cortes de Castilla-La Mancha han desaprobado la actitud "inconcebible" del PP regional por mantener un "clamoroso silencio" ante la enmienda de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con la "incomprensible intención" de aumentar los trasvases de agua del Tajo al Segura.

Así lo recoge el texto de la resolución del PSOE al debate general en el pleno del Parlamento autonómico relativo a la repercusión para Castilla-La Mancha de la enmienda presentada por el PP a los PGE, presentado por el PSOE, que ha sido aprobada con los votos a favor de los diputados socialistas y los de Ciudadanos (Cs) y en contra del PP.

Asimismo, por esta resolución, el Parlamento autonómico pide al PP que su dirección nacional "reconvenga" su actitud contraria a los intereses de los castellanomanchegos y que su dirección regional sea firme en el cumplimiento del Pacto del Agua de Castilla-La Mancha y "haga piña" con los ciudadanos en la defensa del río.

También ha sido aprobada con los mismos votos a favor y en contra la resolución de la formación naranja con la que ha pedido que las Cortes insten al Gobierno regional para que eleve al Ejecutivo nacional la necesidad de que impulse un nuevo plan hidrológico y que coordine los diferentes planes hidrológicos de cuenca, así como reivindican que se considere el Tajo como patrimonio natural, cultural y paisajístico.

Durante el debate parlamentario, el Gobierno de Castilla-La Mancha y los grupos de PSOE y Cs han rechazado la enmienda del PP sobre el trasvase Tajo-Segura que el grupo popular ha recordado que no ha sido aprobada y por tanto ya no existe debate.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha intervenido para cerrar este debate y ha tildado de "traición a Castilla-La Mancha" el discurso del PP regional, mientras que ha valorado que Cs sea "propositivo" en este asunto.

De igual forma, ha instado a ser "algo optimistas" porque la situación actual es mejor que hace unos años, ya que se ha logrado reducir en 11 hectómetros cúbicos la cantidad de agua a trasvasar cuando los embalses de la cabecera estén en nivel 2, por lo que el próximo trasvase que se va a aprobar -porque existe el Memorándum del Agua- será de 27 hm3 y no de 38.

Además, ha avanzado que la Ley de Aguas llegará "dentro de muy poquito" a las Cortes regionales, ante lo que ha expresado que desea tener esa debate con el PP, al que ha recomendado que lea el texto de la futura normativa.

En la misma línea, el presidente del grupo socialista, Fernando Mora, ha reprochado al grupo popular su "histrionismo, maneras teatrales y demagogia meditada y premeditada" y ha dicho que a los 'populares' les "incomoda y molesta" debatir sobre este tema porque es "una vergüenza" pedir que se vuelva al régimen de explotación del trasvase anterior a julio.

El diputado socialista Fernando Mora.

A su juicio, la enmienda presentada por el PP en el Congreso de los Diputados es "una vergüenza" y ha replicado al grupo popular que "cuando no se tiene vergüenza, se trata de evitar el tema lanzando mentiras y bulos", así como le ha afeado que no diga que está en contra de dicha enmienda y le ha preguntado "a quién teme" para no hacerlo.

Por su parte, la portavoz del grupo popular, Lola Merino, ha hecho hincapié en que la enmienda de la que habla el debate propuesto por el PSOE ya fue rechazada, por lo que la repercusión que tiene en la región es "ninguna" y con ello podría concluirse este debate.

Sin embargo, ha echado en cara al PSOE que haya llevado este debate al pleno "por orden" del presidente regional, Emiliano García-Page, al que ha afeado que de nuevo no esté presente en la sesión plenaria porque "no le importan los problemas de los castellanomanchegos" y quiere que la oposición no hable de ellos.

Lola Merino, diputada regional del PP.

Por consiguiente, la propuesta de resolución del grupo popular, que ha sido rechazada por PSOE y Cs, se ha centrado en que las Cortes regionales digan que encuentran "totalmente inútil" la celebración de un debate parlamentario sobre una enmienda a los PGE que ha sido votada en contra y por tanto no tendrá valor vinculante alguno.

De su lado, la diputada regional de Cs Elena Jaime sí ha manifestado que la formación naranja en esta región se opone a la enmienda del PP sobre el trasvase, aunque su grupo parlamentario a nivel nacional votara a favor, y ha defendido que cree en la solidaridad entre regiones y ha resaltado que la cuenca cedente "nunca puede ser deficitaria" y que mientras un castellanomanchego tenga que abastecerse con una cisterna, "ningún trasvase será justo".

Elena Jaime, diputada de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Con todo, Jaime ha lamentado una vez más que cuando se aborda el asunto del agua en las Cortes de lo que se habla realmente es "de lo que a unos -conservadores- y a otros -régimen socialista- les interesa", y que sigan utilizando el agua como "arma política" después de 40 años.

