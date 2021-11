Maestre pide la UE que reconozca la despoblación en más provincias del Castilla-La Mancha

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, celebra que las provincias de Soria, Teruel y Cuenca hayan sido reconocidas como zonas escasamente pobladas por la Comisión Europea. Sostiene que más provincias castellano-manchegas, como Guadalajara, Ciudad Real y una parte de Albacete, también podrían recibir esa consideración.

En una entrevista concedida a la Agencia Efe, Maestre reflexiona sobre cómo combatir el fenómeno de la despoblación, que impacta no solo en las zonas rurales que pierden población sino también en las zonas más pobladas, y defiende que la aplicación de una fiscalidad diferenciada es "una medida valiente" que "en otros países está funcionando".

Subraya que en zonas despobladas donde se han puesto en marcha medidas de discriminación positiva, como una fiscalidad específica para incentivar la instalación de empresas en estas zonas, "se está frenando el proceso de éxodo demográfico".

Por ello, afirma que desde Castilla-La Mancha se va a "seguir trabajando para convencer a las instituciones" para que sea posible aplicar esa fiscalidad diferenciada "con las limitaciones lógicas y normales", porque "no se puede hacer un 'café para todos'".

"Habrá que ver empresas que verdaderamente generen puestos de trabajo, empresas que pueden tener dificultades si no son apoyadas, pero habrá empresas multinacionales que no necesiten el apoyo de los gobiernos y los ciudadanos pueden entender que no se puede hacer barra libre", opina Maestra. Sostiene que "aquellas empresas que están haciendo un esfuerzo por mantenerse y otras muchas que están haciendo un esfuerzo por instalarse tienen que tener el apoyo de las instituciones y la fiscalidad es una herramienta que funciona".

Zonas despobladas

En estos momentos, son tres provincias españolas, Cuenca, Teruel y Soria, las que desde abril de este año tienen el reconocimiento de zona escasamente poblada por la Comisión Europea y, a juicio de Maestre, era una injusticia que no fueran reconocidas antes, porque tienen "el mayor nivel de despoblación de Europa, por encima de muchas otras que ya tenían esa consideración".

"Nos costó muchísimo trabajo porque en el anterior periodo quedaron excluidas sin que nadie nos explicara los motivos", lamenta la también eurodiputada del PSOE, que considera que este mismo reconocimiento también se podría aplicar a otras provincias de Castilla-La Mancha, como Guadalajara, Ciudad Real y alguna parte de Albacete, ya que cumplen las directrices que establece la Comisión Europea.

Así, señala que según la Comisión Europea, una zona escasamente poblada tiene una densidad de población de 8 a 12 habitantes por kilómetro cuadrado, y "esas tres provincias sufren una despoblación brutal, que es evidente que podrían ser objeto de incorporación".

Ley contra la despoblación

Maestre subraya, en cualquier caso, que el Gobierno de Castilla-La Mancha está siendo "pionero" en la elaboración de "medidas, propuestas y acciones" para frenar la despoblación y reivindica que "pocos gobiernos, no digo de España, sino del mundo y de Europa están trabajando tanto para frenar los movimientos demográficos".

"He estudiado bastante el tema en Europa y colegas europeos nos están pidiendo la fórmula. Hay compañeros de diferentes países afectados por la despoblación que me han pedido la Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha", desvela Maestre. También, valora el "impacto que están teniendo las políticas innovadoras, para frenar el proceso" que a su entender está poniendo en marcha el Gobierno regional.

Tras estas consideraciones, asevera: "No hay ningún partido político, ni organización ni plataforma que esté trabajando tanto contra la despoblación como el PSOE y el Gobierno de Castilla-La Mancha".

Fondos europeos

La portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha opina, asimismo, que la llegada de los Fondos Next Generation también deben servir para impulsar un cambio hacia una "economía más sostenible", que pueda ser una oportunidad para fijar y atraer empresas y población a la España despoblada.

En este sentido, Maestre apuesta por impulsar el turismo sostenible, basado en la diversidad paisajística y ambiental, en un modelo "no invasivo, no intensivo, sino que proteja el medio ambiente y lo ponga en valor".

También, las energías limpias, con la atracción de inversiones ligadas a este sector, puede servir para fijar población, a juicio de Maestre, que aboga asimismo por la "transición digital".

"En Castilla-La Mancha tenemos un gran potencial en las zonas despobladas si somos capaces de garantizar que se lleve a cabo la universalización de la extensión de redes de alta capacidad", asevera Maestre, que ve en el teletrabajo y la posibilidad de que grandes empresas puedan trabajar en remoto "un valor añadido".

