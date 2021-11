Denuncian que la Tubería Manchega anunciada por Page "va a hacer mucho daño al río Tajo"

El coordinador de la Red Ciudadana para una Nueva Cultura del Agua en el Tajo, Alejandro Cano, se ha mostrado convencido este miércoles de que la Tubería Manchega "va a perjudicar mucho al Tajo" y ha espetado que "lo que no tiene sentido es sacar agua de una zona para abastecer a otra", dentro de una región "donde el agua no brota en abundancia".

De esta manera se ha pronunciado Cano, en una rueda de prensa ofrecida en Toledo para presentar la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss, al ser preguntado por los periodistas sobre las declaraciones realizadas este martes por el presidente regional, Emiliano García-Page, acerca de dicha infraestructura, que confía en que esté funcionado en la próxima primavera.

"Entendemos que la Tubería Manchega va a perjudicar mucho al Tajo porque lo que se pretende es sacar agua de una cuenca para mantener a otra", ha afirmado Cano, quien ha agregado que los planteamientos científicos apuntan hacia la sostenibilidad e "impulsar el desarrollo en un hábitat no propicio, colonizando los medios de otro no lo es", máxime en una región como Castilla-La Mancha donde el agua no brota en abundancia, ha subrayado.

En este contexto, el coordinador de la Red Ciudadana para una nueva cultura del agua ha aprovechado también para criticar el modelo de desarrollo agrario actual, en el que, con la premisa de ahorrar agua, se apuesta por el sistema de regadío por goteo, "que impide que los acuíferos se recarguen, dado que el agua que se utiliza se consume en su totalidad por la evaporación".

Volviendo a la Tubería Manchega, que según afirmó García-Page va a captar agua de consumo de boca del Tajo para que no haya problema en toda la provincia de Ciudad Real y en una parte importante de Cuenca, Albacete y Toledo, Cano ha insistido en que será "perjudicial para la cuenca cedente y también para la receptora".

Por su parte, la directora de la Cátedra del Tajo, Beatriz Larraz, ha sostenido que, si bien es verdad que en la Ley de Aguas se contempla posibilidad de trasvases entre diferentes cuencas, la Directiva Marco de Agua europea dice que las cuencas se tienen que preservar de manera individual".

Y ha considerado un contrasentido que, cuando se está hablando de la necesidad de acabar con el trasvase Tajo-Segura, se aprueben aportaciones externas del Tajo, en este caso hacia la cuenca del Guadiana, "porque eso lo que hace es incrementar las demandas, en lugar de reducirlas", ha aseverado.

