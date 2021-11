Castilla-La Mancha entra en los planes del movimiento España Vaciada para presentarse a las elecciones

La España Vaciada, el movimiento ciudadano que, siguiendo la estela marcada por Teruel Existe, se va a presentar a las próximas elecciones generales, aspira al mismo papel de bisagra en el Congreso de los Diputados que desempeñan los nacionalistas vascos y catalanes, una meta que pueden lograr, según los analistas consultados por la agencia Efe.

Como recientementemente informaron El Español y El Digital CLM, el nuevo partido "España Vaciada" se inscribió el pasado 30 de septiembre en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior con la intención de presentarse en las 30 provincias en las que tiene presencia actualmente, entre ellas las cinco provincias de Castilla-La Mancha.

Antonio Saz, uno de los coordinadores de la Asociación España Vaciada, explica a Efe que han decidido concurrir a elecciones porque “Teruel Existe nos ha mostrado el camino: tenemos que estar ahí donde se toman las decisiones”. Tal como explicó en su día El Español, el principio general de "España Vaciada" será el de promover las mismas oportunidades y la misma calidad de vida en todo el país, denunciando la falta de servicios en buena parte del mundo rural, especialmente en zonas de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Este nuevo partido quiere sacar "tajada electoral" y tener fuerza en las instituciones públicas para cambiar este estado de cosas en el mundo rural español, que padece graves problemas actualmente.

Grupo Parlamentario propio

En este sentido, Tomás Guitarte, el diputado de Teruel Existe que fue determinante para la investidura de Pedro Sánchez, señala que para lograr tener ese papel clave, el objetivo para las generales es lograr grupo parlamentario propio. Para tener grupo propio se requieren al menos 15 diputados o bien, a partir de 5 escaños, haber alcanzado un 15 % de los votos en las circunscripciones donde se haya presentado candidatura, o un 5 % de los votos en el conjunto del Estado.

El fenómeno está siendo estudiado por los grandes partidos. Un especialista en prospectiva electoral que trabaja en una de las principales instituciones del país señala a EFE que, aunque no dispone de estudios de campo pagados, necesarios porque las provincias de la España Vacía están poco representadas en el CIS, por ahora descarta que logren grupo parlamentario propio. Estima unos tres o cuatro diputados como su resultado más probable.

“¿Eso es mucho o poco?”, se pregunta por su lado el consultor político Aleix Sanmartín. “Depende, pero en un Parlamento muy fragmentado, como el que se avecina, ese número de diputados vale su peso en oro. En este contexto se manifiesta la capacidad de chantaje de los partidos bisagra, como decía Giovani Sartori”, añade.

Y es que, continúa Sanmartín, “el momento no puede ser más oportuno. Además, los números responden a discursos, y es cierto que el agravio comparativo es un motor emocional muy poderoso, que juega con el nosotros vs ellos. Existe, además, una realidad objetiva. De modo que puede funcionar, este movimiento puede tener cinco o seis diputados”.

Desde Cuenca

Antonio Saz relata que el pasado mes de septiembre, en Priego (Cuenca), la III Asamblea de la España Vaciada tomó la decisión de concurrir a las elecciones porque “tenemos que definir cómo queremos que sea la reconstrucción del país tras la pandemia, con los miles de millones procedentes de fondos europeos”.

“En un principio jugábamos en las provincias donde veíamos más posibilidades (Soria, Jaén…), pero en otras, aunque no exista la misma posibilidad de sacar representación, nos están empujando, y por responsabilidad tendremos que dar el paso. Todavía no sabemos en cuántas. De momento estamos construyendo una herramienta para tenerla lista en febrero o marzo, y no solo para las elecciones generales”, añade.

En esta reunión de la localidad conquense de Priego quedó claro la "España Vaciada" pretende implantarse como partido en una treintena de provincias españolas, entre ellas las cinco de Castilla-La Mancha, junto a las nueve de Castilla y León, las tres de Aragón, las dos de Extremadura y otras en Andalucía, Galicia, Madrid, Asturias, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

El sistema político español atribuye a las provincias al menos dos diputados, los que lleva Soria al Parlamento. Pero Almería (6), Jaén (5), Zamora o Huesca (3) o León (4) también cuentan, por citar algunas de la España despoblada.

Las treinta circunscripciones que envían 6 o menos diputados al Congreso coinciden a grandes rasgos con aquellas 28 provincias en las que tiene representación la organización La España Vaciada, que agrupa a unas 140 plataformas, locales, comarcales, provinciales, regionales, y nacionales.

Ese es el movimiento ciudadano que quiere ser decisivo para la formación de gobierno e influir en que, esta vez, en este momento histórico derivado de la llegada de miles de millones de euros procedentes de la UE, esa España que ocupa el 50 % de territorio pero integra al 15 % de la población, no sea olvidada.

Trasvase de votos

Los primeros análisis señalan que, en esas circunscripciones, viendo el vector de transmisión de los votos llegados a Teruel Existe, quien podría perder algún escaño en favor de la España Vaciada podría ser el PSOE.

El especialista antes citado recuerda que para lograr escaño en Soria tendrían que ganar a PP o PSOE, algo muy difícil, y ve más posible que alcancen algún representante en provincias donde se repartan más diputados, por ejemplo Jaén. Asímismo, considera que les limita un discurso que tiene difícil ir más allá de una lista de agravios locales.

Saz, que se muestra dispuesto a pactar igual con Pedro Sánchez que con Pablo Casado, al igual que Guitarte, responde que “más allá de izquierda o derecha, tenemos ideología, la lucha contra la despoblación, eso nos une. Hemos consentido que la política se mueva en ese eje derecha y la izquierda, y ha dejado de ser la herramienta que pone por encima de todo a las personas y los problemas”.

“Somos una opción de país, no una suma de particularidades, planteamos una alternativa al modelo de desarrollo heredado del franquismo”, expresa Guitarte, antes de añadir que proponemos “un desarrollo sostenible en equilibrio territorial, como se hace en otros países”.

“Y también defendemos otro modo de hacer política, abandonar la polarización partidista, que sigue unas siglas cuando eso no es lo que vemos en la calle, ni lo que necesitan los ciudadanos. Proponemos poner las siglas en un segundo plano” en favor de un objetivo transversal para todas las fuerzas políticas, concluye.

