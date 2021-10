Edmundo Bal viene a Toledo y le hace a García-Page dos preguntas comprometidas

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha preguntado al presidente regional, Emiliano García-Page, si "no va a protestar porque los recursos en sanidad o despoblación no se apliquen con justicia" desde el Gobierno de Pedro Sánchez, y si "no se va a quejar de los privilegios que se lleva la financiación en Cataluña".

Así lo ha planteado Bal junto a la coordinadora autonómica de la formación, Carmen Picazo, en el encuentro con concejales, afiliados de base y cargos orgánicos 'Toledo Liberal'.

"¿Va a apoyar García-Page la subida de impuestos planteada por Sánchez?. Basta ya Emiliano de palabras, hay que pasar a los hechos. A ver si nos dice de una vez por todas, que se queje, que proteste por que el Gobierno de España se sube el sueldo cuando hay familias que lo están pasando mal en nuestro país", ha afirmado.

De su lado, Carmen Picazo ha destacado que allí donde gobierna Ciudadanos, se bajan impuestos y se inicia la senda de la recuperación para que los emprendedores creen empleo, haciendo política económica "con cabeza" y de bienestar Social "con el corazón".

"Somos una oposición responsable, somos leales pero exigentes. Estamos consiguiendo que muchos ayuntamientos sean mucho más transparentes y eficientes, nos centramos en los problemas de las personas y no en aquellos debates estériles de confrontación", ha destacado.

Asimismo, ha destacado que en este encuentro hay personas que pertenecen a la sociedad civil "preocupadas por cómo se pueden cambiar las cosas" y por llevar a Castilla-La Mancha a las metas a las que nunca ha llegado.

Sobre Felipe González

Edmundo Bal ha entendido que el expresidente del Gobierno Felipe González haya ido al Congreso del PSOE para hacer "el paripé", pero en el fondo "no está de acuerdo con la deriva que está tomando el Gobierno de Pedro Sánchez", que se ha echado "en brazos" de Unidas Podemos.

"Muy contento no debe estar cuando Sánchez se arroja en brazos de los nacionalistas y separatistas con tal de mantenerse en la Moncloa", ha asegurado a preguntas de los medios un acto en Toledo con concejales, afiliados de base y cargos orgánicos.

A su juicio, el PSOE "se ha echado a la izquierda descaradamente", se ha radicalizado, por lo que se ha dirigido "a esos votantes moderados socialistas que creen en la unidad de España, que no quieren que el Gobierno de España esté en manos de Unidas Podemos, ni de los separatistas".

"Es el liberalismo que hace políticas sociales, esa opción es la opción de esos socialistas moderados", ha aseverado Bal en relación a que estos votantes deben escoger a Ciudadanos.

Encuesta

Preguntado por los resultados del CIS, que arrojan una estimación de voto del 6% para la formación naranja, Bal ha señalado que su partido se toma estos resultados "a beneficio de inventario" y ha calificado de "desfachatez y sinvergonzonería" que tenga crédito esta encuesta del organismo liderado por Félix Tezanos.

"El señor Tezanos, que tiene que ir a declarar como imputado por el posible presunto mal uso de dinero público. Una encuesta que está utilizando de manera partidaria cuando tendría que ser un instrumento en beneficio de todos los españoles", ha lamentado.

Edmundo Bal ha indicado que diría "lo mismo" cuando estas encuestas dijeran que Ciudadanos "va bien", porque es un organismo que "ha caído en el más absoluto descrédito". "Poner al frente del CIS a quien forma parte de la Ejecutiva Nacional del PSOE es una desfachatez. Quien se crea el CIS probablemente será socialista y se lo creerá, no creo que el resto de las personas de este país se crean nada".

En este contexto, ha avanzado que Ciudadanos trabaja en una iniciativa parlamentaria "compleja" para que los miembros del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas sean elegidos por "mérito y capacidad".

Pretende la formación naranja que el proceso de selección en estos órganos se rija por los principios de mérito, capacidad, igualdad transparencia, publicidad y falta de afiliación política, del mismo modo que planteó para los miembros del Consejo de Admninistración de Radio Televisión Española.

