La periodista talaverana Irene del Río, a la que muchos conocerán por presentar El Tiempo en CMMedia, se ha convertido esta semana en una de los 100 mejores influencers de España, una noticia que todavía le cuesta asimilar. Amante de la meteorología y del medioambiente, decidió lanzarse al mundillo de Instagram hace apenas tres años y medio para contar el tiempo de manera sencilla y dievertida. Desde entonces, su comunidad de seguidores no ha dejado de crecer hasta situarse en más de 32.000, algo que le quita "muchas horas de sueño" pero que también le reconforta, sobre todo con reconocimientos como este. Cuando le preguntas cuál es la clave del éxito, Irene lo tiene claro: ser diferente y hacer contenido de calidad.

¿Qué se siente al estar en la lista de los 100 mejores influencers de España?

Es muy fuerte. En la vida se me habría pasado por la cabeza esto, así que ha sido súper sorprendente. De hecho, me enteré porque otra influencer compartió el enlace a Forbes en Instagram y me mencionó diciendo que era un placer compartir categoría conmigo, pero no sabía a qué se refería. Entré en la web y no me lo podía creer. En esa lista aparece gente con muchísimos seguidores, como Dulceida, María Pombo o Tamara Falcó. Pensé que se habían equivocado y todavía me cuesta creermelo, pero estoy muy ilusionada.

¿Cómo ha logrado convertirse en influencer? Imagino que no se consigue de un día para otro, sino que lleva bastante trabajo detrás.

Lleva mucho trabajo y me quito muchas horas de sueño porque yo no me dedico solamente a esto. Estoy en la tele, tengo dos niños pequeños y no paro. Crear contenido lleva muchísimas horas, al igual que estar siempre ahí y contestar a todos los mensajes. Yo tengo Instagram desde 2013, pero lo tenía abandonado porque no me terminaba de enganchar. Cuando comenzó el boom, empecé a pensar qué podía aportar yo que fuese diferente y me decidí por el tiempo. Quería contarlo de manera sencilla para que la gente se divirtiera, así que empecé a lanzar stories. De eso hace ya tres años y medio y mira ahora, en la lista de Forbes.

¿Y nunca ha temido que su faceta como influencer le reste credibilidad como periodista?

La verdad es que no. Yo soy muy consciente del contenido que subo y lo cuido mucho para que eso no suceda. Intento publicar lo menos posible de mi faceta personal, aunque sí que meto cosas a pinceladas porque eso también gusta y al final te acerca más a la gente, pero sé cuáles son mis líneas e intento aportar unos valores que van intrínsecos en mí, así que en ese sentido no me preocupa.

¿Cuáles son esos valores que pretende transmitir?

El amor por la naturaleza, el cuidado del medioambiente, concienciarnos con la problemática del cambio climático... Quiero que la gente se entere por fin de que es real y de que hay que hacer todo lo posible para frenarlo. Esos son mis valores. Ayudar a que las personas contribuyan a cuidar el medioambiente haciendo pequeños cambios en su vida.

¿Y tiene alguna línea roja en Instagram?

Mi línea roja es la política. Nunca he hablado ni hablaré de ella en mis redes sociales. Pienso que echas a la gente. Una vez mencioné algo de política para ponerlo de ejemplo y la gente se me empezó a echar encima sin nisiquiera haberme posicionado. Es solo entrar en el tema y ya te llueven las críticas.

¿Qué tipo de contenido es el que mejor le funciona?

Funcionan muy bien los reels, un formato que se lanzó hace un año o así para hacer la competencia a TikTok. Tienen mas alcance y le llegan a más gente, aunque también he de decirte que cuesta todavía más hacerlos. Hace poco lancé uno que le ha llegado casi a un millón de personas. Es brutal. Tambien funcionan mucho los temas de meteorología y medioambiente, pero desde un punto de vista muy básico.

¿Es muy importante la imagen a la hora de triunfar en Instagram?

Para nada. Yo creo que la clave del éxito, más que la imagen, es especializarte y tener una temática concreta. Al principio parecía que Instagram era muy superficial, pero ahora hay cuentas muy diversas y gente de todo tipo que te aporta mil cosas diferentes. Yo creo que ya estamos superando la superfialidad y que te puedes encontrar muchas cosas más interesantes. Al final debes diferenciarte y hacer contenido de calidad. Yo aposté por la meteorología y el medioambiente y me va muy bien.

¿Dejaría la televisión para dedicarse en exclusiva a las redes sociales?

De momento no porque no me da una estabilidad a ese nivel, pero nunca se sabe porque la vida da muchas vueltas. Ahora mismo te puedo decir que yo soy periodista, que también es un plus a la hora de comunicar, y que seguiré quitándome horas de sueño para mantener la cuenta como hasta ahora.

Dice que las redes no le dan estabilidad, pero sí que hay mucha gente que vive de ellas.

Sí que se puede vivir y muy bien, aunque los ingresos dependen de lo que se mueva cada uno, del numero de seguidores, del caché o del nivel que despierte. Yo trabajo con marcas y eso me aporta extras, pero no estabilidad. O estás en un nivel muy top con muchos seguidores o no se puede vivir de ello.

Hablando de marcas... ¿Ha rechazado promocionar algún producto porque no le haya resultado satisfactorio o porque no le guste lo que transmite la empresa?

Sí. He rechazado promocionar varios productos que sé que contaminan. Yo no puedo vender un estilo de vida favorable al medioambiente y después promocionar productos que son todo lo contrario. Iría en contra de mis principios promocionar todo aquello que no respete al medioambiente.

Imagino que para mantener a los seguidores hay que publicar contenido frecuentemente y aparecer siempre con una sonrisa. ¿Qué pasa cuando tienes un día malo?

Es muy difícil. Yo, por ejemplo, he tenido un mes de agosto horrible por problemas de salud y me ha costado muchi, pero sabía que tenía que hacerlo. Así que he hecho de tripas corazón. Puedes desaparecer un día, pero no más.

¿Hay mucho acoso y machismo en redes sociales?

Por lo general sí, aunque conmigo la gente se porta bien porque mi tema es muy blanco, meteo y medioambiente. Sí que es cierto que siempre tengo a algún hater que saca las cosas de contexto o que me critica. y en cuanto al machismo, sí que lo hay, pero paso del tema y lo intento llevar bien.

¿Tiene relación con otros influencers?

Sí. Una de las mejores cosas que me ha aportado Instagram es la cantidad de gente que he conocido y que me ha enseñado cosas. Te abre mucho mundo y te amplía un montón la agenda. Por decirte algún nombre, me llevo muy bien con Flora González o con Isabel Marín.

¿Cree que el trabajo de influencer tiene fecha de caducidad?

Yo creo que no. Llevo escuchando eso desde hace años y al final lo que veo es que Instagram está creciendo cada vez más y haciéndose con todo. Si no puede con el enemigo, se une a él. Yo creo que vamos a más, no a menos. Por ejemplo, la publicidad es mucho más efectiva así. Siempre que tengas algo que contar, vas a tener tu hueco.

