Rosa Ana Rodríguez, consejera de Educación de CLM: "Este curso, los centros serán más seguros"

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, tiene claro que este principio de curso es "muy diferente" al anterior y afirma que si los centros educativos ya fueron "centros seguros" el año pasado, con una incidencia "mínima" de la covid, este curso "hay garantías de que sean aún más seguros", pese a lo cual pide prudencia porque "la covid sigue ahí, está en la sociedad".

En una entrevista con la Agencia Efe en el arranque del curso escolar, Rodríguez ha hablado, entre otras cuestiones, del esfuerzo de su departamento por reducir el abandono escolar, de la incorporación de interinos, del trabajo que se lleva a cabo para el desarrollo curricular de la nueva ley educativa LOMLOE y del incremento de alumnado en Formación Profesional y Bachillerato.

Respecto a las medidas frente a la pandemia ha subrayado que, de entrada, este principio de curso es "muy diferente al anterior", en buena parte por la experiencia previa que tiene la comunidad educativa pero también por un "componente fundamental" que es la vacunación del personal educativo y del alumnado de 12 a 19 años.

"Los centros educativos, que ya fueron centros seguros el curso anterior y donde la incidencia de la covid fue mínima, este año, evidentemente, hay garantías de que sean aún más seguros", ha afirmado la consejera quien, no obstante, pide prudencia ya que "la covid sigue ahí, está en la sociedad, no es que esté en la escuela, y la escuela no es algo ajeno a lo que pasa en su entorno".

La consejera ha precisado que esa prudencia "tiene mucho que ver con el compromiso colectivo" y en esta línea hay que mantener una "férrea disciplina" y cumplir las normas sanitarias aunque existe la "confianza" de que a lo largo del curso se pueden ir flexibilizando.

De hecho, ya se permite al personal educativo y alumnado con las dos dosis de vacuna o que haya pasado la enfermedad en los últimos 180 días no guardar cuarentena tras estar en contacto con un positivo, algo que permitirá "una mayor continuidad en la línea pedagógica del curso", según Rosa Ana Rodríguez. También, se permite activar la actividades extraescolares, ante lo cual la consejera ha pedido que se cumplan los protocolos "de la misma manera y con la misma exquisitez y rigor que se hace en el periodo lectivo".

Repesca para trabajadores

Sobre la vacunación a los trabajadores de los centros educativos, la consejera ha explicado que en este comienzo de curso ha comenzado "otra repesca" para que la "ínfima" parte que quedó sin vacunar, en muchos casos por tratamientos médicos que lo desaconsejaban, puedan acudir ahora si su situación sanitaria ha cambiado.

En cuanto al alumnado de 12 a 19 años, cree que el porcentaje actual del 77,4 % con una dosis y el 46,6 % con pauta completa va a subir "exponencialmente" porque muchas familias han regresado a sus domicilios con el inicio del periodo lectivo y vacunarán a sus hijos.

Tasa de abandono escolar

La consejera ha subrayado el objetivo de su departamento para reducir la tasa de abandono escolar temprano, que ahora está en el 18,2 %, un punto y medio menos que hace un año y lejos del 27 % que se alcanzó en los años 2012 o 2013.

"Estamos remitiendo y remitir una tasa es complicado siempre, pero tendemos a la baja, lo cual nos anima y nos dice que lo que estamos trabajando va por buen camino", ha dicho en referencia a la "estrategia" de la Consejería para reducir el abandono escolar que se concreta en tres grandes líneas: el programa de éxito educativo y prevención del abandono escolar, que comienza en enero su cuarta edición; el programa 'Proa+', que conlleva firmar un contrato programa con 186 centros, y las nuevas unidades de acompañamiento y orientación familiar.

Por otra parte, respecto a las críticas de los sindicatos por la incorporación de interinos a las aulas el mismo día en que llegan los alumnos, la consejera ha afirmado que la mayor parte de las adjudicaciones se hacen en agosto y ha defendido que "nosotros establecemos con rigor las sustituciones, pero hay algunas vacantes que tienen que ser cubiertas en el último momento".

Más alumnos en FP y Bachillerato

Castilla-La Mancha cuenta este curso con 4.000 alumnos más en FP y, de hecho, por etapas, donde más crece el alumnado es en FP y Bachillerato, algo que se debe, según la consejera, al "empeño" de los gobiernos central y regional para seguir mejorando la oferta educativa y equipamiento de la Formación Profesional y, por otro lado, al "alto" nivel de empleabilidad de la FP, sobre todo la dual.

"Cada vez la FP va teniendo la posición que tenía en cuanto a la aceptación como una gran enseñanza que nunca debió perder", ha señalado Rodríguez, quien ha subrayado que, además, la sociedad percibe que "el nivel de exigencia, el nivel académico, es alto" y el alumnado "sale con una buena formación y con un nivel de empleabilidad muy grande".

Respecto a la nueva ley educativa LOMLOE, ha explicado que este curso la Consejería debe elaborar los decretos de nombramiento de directores y de admisión de alumnado y, de forma paralela, en grupos de trabajo en los que participan el Ministerio y todas las comunidades autónomas, se están elaborando los nuevos curriculum, que empezarán el curso 2022-2023 para los cursos impares y en 2023-2024 en los cursos pares.

“Compromiso y responsabilidad”

La consejera de Educación no ha tenido ningún curso "normal" desde su nombramiento, algo que asume "con compromiso, responsabilidad y encajando estas cuestiones lo mejor que uno puede" y desde la perspectiva de que "los que nos dedicamos a la educación sabemos que ningún curso es igual a otro".

Con todo, admite que cuando fue nombrada "no me podía imaginar todo lo que vino después" y en este punto agradece el compromiso a todo su equipo de la Consejería y de las delegaciones pero también el apoyo de sus compañeros en el Gobierno regional y del presidente Emiliano García-Page.

"Los que asumimos esta responsabilidad la asumimos con todas las consecuencias y las consecuencias son éstas y hay que intentar abordar lo mejor que podamos todo ello. Espero que al año que viene sea más normalizado, pero también es verdad que esta Consejería y la educación es muy compleja en sí misma", ha reflexionado.

Su mensaje final a la comunidad educativa es de optimismo, confianza y prudencia, espera que poco a poco las condiciones que exige la pandemia se vayan relajando, pide al alumnado que siga siendo "ese ejemplo" que fue el curso pasado y brinda a los docentes el apoyo de su departamento.

Escuela rural

Ana Rodríguez ha puesto en valor en este inicio de curso escolar la importancia de la escuela rural como "epicentro", en muchas ocasiones, de la vida cultural de una localidad, y ha afirmado que "políticas tan ambiciosas" como las del Gobierno regional sobre la escuela rural "hay pocas". Pone de manifiesto en que hay 78 CRA (Centro Rural Agrupado) de los cuales 25 tienen entre 4 y 6 alumnos.

"Es una cuestión de convicción", ha dicho Rodríguez, quien ha explicado que "es muy importante que haya una escuela porque es el epicentro, a veces, de la vida cultural de una localidad. Una escuela no solo es la vida y la actividad que se hace dentro de la escuela, es todo un círculo de acción cultural que hay alrededor y una interacción con el medio".

En este sentido, ha resaltado que la escuela está en un entorno, del que recibe información y con el que actúa, de modo que "mantener viva una escuela es una fuente de actividad cultural, una manera de preservar la identidad de una localidad, una manera de preservar su folclore, sus costumbres, su medio natural".

Y, además, es una manera de que la gente joven apueste por esas localidades, ha dicho la consejera quien ha resaltado que el actual es "un momento dulce" para la escuela rural, por una parte porque "desde el Gobierno la tratamos con mimo, le damos todos los recursos materiales y humanos que sean necesarios porque creemos, además, que tienen que tener las mismas opciones y oportunidades y tienen que estar en igualdad de medios que una escuela urbana".

Por otra parte, la pandemia va a conllevar flujos migratorios que pueden ser "una oportunidad" para los entornos rurales. "Quiero pensarlo así, porque soy optimista", ha admitido Rosa Ana Rodríguez.

La consejera ha resaltado que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene una relación con la escuela rural en "sintonía" con la que puede haber en alguna otra comunidad como Aragón o Castilla y León, pero ha dejado claro que "políticas tan ambiciosas como las del Gobierno regional creo que hay pocas".

También ha manifestado que mantener este modelo de escuela rural "es mucho más costoso, evidentemente", pero ha asegurado que "en educación la inversión no se mide en dinero, se mide en necesidades". Este nuevo curso escolar se ha abierto un nuevo CRA en Cobeta (Guadalajara) y dos secciones en Jábaga y La Hinojosa, en la provincia de Cuenca.

Consensos con la UCLM

Por último, la consejera de Educación ha dicho que en la conversaciones que se mantienen con la UCLM de cara al próximo contrato programa están llegando a consensos en todos los puntos que tratan, incluyendo que el contrato sea para cinco años en lugar de los cuatro actuales.

Ha explicado que cree que el contrato programa se podrá firmar antes de fin de año y ha resaltado la relación "muy fluida" que se mantiene con la UCLM y la "disponibilidad" por las dos partes "muy bien entendida".

El rector de la UCLM, Julián Garde, planteó al Gobierno regional que el contrato programa tenga un horizonte a cinco años, en lugar de cuatro, para tener más proyección de futuro y evitar negociar al poco de unas elecciones a rector, como ha ocurrido en la última ocasión, según explicó el rector a Efe en una entrevista este pasado mes de abril.

Al respecto, la consejera ha señalado que hay consenso en esta cuestión ya que "nos parece conveniente y razonable" ampliarlo un año y dar "más capacidad para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto".

"Creo que no habrá ningún problema en firmar el contrato programa", ha afirmado ya que "en todos los puntos que vamos tratando vamos llegando a consensos" y existe "buena disponibilidad" por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha y del Gobierno autonómico.

La consejera también ha resaltado que las dos partes mantienen "muchos proyectos abiertos, con una evolución muy acertada".

Sigue los temas que te interesan