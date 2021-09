Page asegura que la financiación "no es un frente" y Ayuso arremete contra los independentismos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se han pronunciado este viernes sobre el debate de la financiación autonómica, que el primero considera que "no es un frente" ni entre las distintas comunidades ni con el Estado, mientras que la responsable madrileña defiende la necesidad de "pelear algo que sea bueno para Madrid y para todos, pero no con Madrid, como siempre, siendo la última", arremetiendo contra los independentistas", "que nunca se van a contentar".

A preguntas de los medios tras el encuentro que ambos mandatarios han celebrado en Toledo, García-Page ha admitido que son muchos los presidentes autonómicos que, en torno al tema de la financiación autonómica, tienen distintos criterios. "Cada uno tiene que defender sus intereses", ha asumido, reconociendo que cada región, aunque comparte una misma realidad geográfica y poblacional, tienen unas necesidades que cubrir sobre lo que dice la Constitución en igualdad de derechos en sanidad o educación.

"¿Esto es compatible con que las comunidades autónomas que tienen mucha población en poco territorio reclamen otros criterios?", se ha preguntado el responsable autonómico, que ha asegurado que no. "Yo no estoy en el modelo de que para que Castilla-La Mancha tenga más dinero tenga que tener menos Madrid, Cataluña...".

Según ha explicado, el modelo "es que las autonomías gestionamos un 28% del conjunto de la tarta nacional y si queremos asumir de una vez por todas llevar a la verdad lo que nos estamos gastando, es evidente que no podemos seguir en el 28% ninguna. No hay más vuelta, es así y luego cada uno podrá ponerle matices de todo tipo, pero no son matices que nos lleven al enfrentamiento", ha precisado, convencido de que "no cabe un modelo de financiación en el que no se consideren los dos modelos, población y dónde vive" y por dónde se mueve esa población.

De su lado, Díaz Ayuso ha considerado un hecho "incuestionable" que la Comunidad de Madrid es "la que más aporta al sistema de financiación", algo que "tiene que seguir siendo así", pero también "que no siempre es la mejor tratada por este sistema que se pergeñó en su momento por el Gobierno de Zapatero para contentar a los que nunca se van a contentar en este país, que son los independentistas".

"Tengo claro que hay que pelear algo que sea bueno para Madrid y para todos, pero no Madrid como siempre siendo la última", ha subrayado, para añadir que "cuanto mejor le vaya a Madrid, mejor le va a ir a Castilla-La Mancha, Toledo y Guadalajara y al conjunto del país".

Dicho esto, se ha mostrado "convencida" de que tanto García-Page como ella coinciden en que este sistema de financiación "donde no se puede tratar es en mesas unilaterales, con los independentistas, que no se van a contentar jamás ni desde luego están buscando el beneficio del conjunto de España, cosa que nosotros sí hacemos".

Algo en lo que ha coincidido García-Page, que ha recordado que, a excepción del sistema de País Vasco y Navarra, "no puede haber negociaciones aparte" aunque sí exista el diálogo, asegurando que esto es una cosa que resolverán "entre todos".

