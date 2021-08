La polémica continúa en Castilla-La Mancha tras la declaraciones de Pablo Casado en defensa del trasvase, realizadas el pasado lunes. Según aseguraba el líder del Partido Popular desde Jumilla, la Región de Murcia "necesita agua y la necesita en base a la legislación aprobada", algo que incluye "los hectómetros pactados y legislados en el trasvase Tajo-Segura", palabras que eran rebatidas por Emiliano García-Page instantes después.

"Señor Casado: El Trasvase Tajo-Segura, después de 40 años, ya se ha cargado el medio ambiente en el Tajo medio. Ahora va camino de ocurrir lo mismo en La Manga del Mar Menor. Así,no", respondía el presidente autónomico a través de Twitter.

Señor Casado: El Trasvase Tajo-Segura, después de 40 años, ya se ha cargado el medio ambiente en el Tajo medio. Ahora va camino de ocurrir lo mismo en La Manga del Mar Menor. Así, no. pic.twitter.com/KwIpJ2Ob6M — Emiliano García-Page (@garciapage) August 23, 2021

Tras el debate generado por las declaraciones de Casado, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha sido preguntado este jueves para conocer su opinión al respecto. Sin embargo, ha evitado responder remitiéndose a las declaraciones de distintos portavoces del PP, que han coincidido en defender el Pacto del Agua de la Comunidad Autónoma. "Eso ha sido ya respondido por los distintos portavoces del PP", ha dicho Núñez ante la pregunta de los medios.

Este martes, durante una visita al mercadillo de Toledo en la que estuvo acompañada por Paco Núñez, que no hizo declaraciones, la vicesecretaria de Igualdad y Familia del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Claudia Alonso, aseguraba que la postura de su formación "es defender el documento surgido de la Mesa del Agua", un texto del que, según señalaba, "aún no se ha cumplido nada".

"Castilla-La Mancha consensuó una voz única en la Mesa del Agua entre partidos políticos, regantes, ribereños, asociaciones agrarias y todas las personas que tenían algo que decir. Un documento que el PP defenderá. La sociedad castellano-manchega ha decidido que sea esa la postura", aseguraba la portavoz de los 'populares'.

Visita a Alcaraz

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha vuelto a guardar silencio respecto al agua este jueves en Alcazar, localidad albaceteña en la que ha asistido a la romería de la Virgen de Cortes, en el inicio de su Año Jubilar 800 años después de la aparición en este enclave. Desde allí ha cargado contra el líder del Gobierno regional, el socialista Emiliano García-Page, por seguir "ausente" en el mes de agosto dejando de lado celebraciones "tan importantes" como la de hoy.

"Estoy feliz de estar aquí. Hoy, todo el que tenga amor por Castilla-La Mancha, tiene que estar aquí. Es muy importante y no hay excusas para no estar aquí. Es un día para sentir la fe", ha asegurado Núñez, que ha criticado al presidente de Castilla-La Mancha por no asistita a actos tradicionales como éste. "¿Qué tendrá mejor que hacer que estar en esta apertura del Año Jubilar? Es incomprensible. Sólo está en notas de prensa enlatadas. Está desaparecido de cosas tan significativas", ha lamentado el líder de la oposición en Castilla-La Mancha.

La Junta denuncia su "silencio ensordecedor"

Blanca Fernández, consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha denunciado el “silencio clamoroso y ensordecedor” de Núñez en torno al trasvase Tajo-Segura y a su "mala utilización durante décadas", que ha provocado también un "tremendo problema medioambiental en el Mar Menor".

Así lo ha dicho este jueves, durante su visita institucional a Villarta de San Juan (Ciudad Real), donde ha pedido al secretario regional del PP “que defienda con palabras y con hechos nuestros intereses hídricos y los intereses de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha”.

La consejera considera que para defender al campo y a quienes viven del sector primario “hay que entender también los intereses hídricos del campo en la región” y ha avanzado que el Ejecutivo autonómico se está planteado llevar a las Cortes un debate sobre la situación que se está viviendo en torno al trasvase.

Sigue los temas que te interesan