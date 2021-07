El 19 de julio, fecha clave para alcanzar el 70% de vacunados de la primera dosis en CLM

La semana del 19 de julio tendrá puesta al menos la primera dosis de la vacuna de la covid el 70 % de la población vacunable castellano-manchega, siempre que se cumplan los plazos de entrega previstos para julio, tal como informa la agencia Efe.



Así lo ha asegurado el director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, Juan Camacho, en una rueda de prensa en Toledo, donde ha indicado que, con cautela por si se produjeran imprevistos, en otras tres semanas a partir de la del 19 de julio se pondría la segunda dosis, de manera que a mediados de agosto al menos el 70 % de los castellano-manchegos estarían vacunados contra el coronavirus.



Camacho ha señalado que aunque ha habido incertidumbre, cumplir con ese plazo "es motivo de justo orgullo y agradecimiento". No obstante, informa Europa Press, el director general ha señalado que no hay que pensar que la inmunidad de rebaño no se alcanza igual con todas las cepas, por lo que tener el 70 por ciento de población inmunizada a mediados de agosto no se plantea como un fin, sino como el medio. "Es una meta volante, se va a seguir vacunando", ha afirmado.

Además, ha augurado que para esta fecha la región cuente con el 81% de la población con al menos una dosis administrada.



El esfuerzo de vacunación y la baja incidencia de covid-19 en Castilla-La Mancha hace que la región se encuentre en una buena situación, no obstante, ha advertido de que esto es algo "muy movible" y hay que ser cautos, porque es muy probable, según lo que está ocurriendo en el entorno nacional de internacional, que haya un aumento de los casos en los próximos días.



De hecho, ha indicado, el ligero aumento de los contagios que se viene produciendo en el ámbito nacional se concentra en el grupo de jóvenes de entre 20 y 29 años, y en Castilla-La Mancha también aunque no de manera tan extrema.

Reparto de vacunas

Preguntado por si el reparto de vacunas en diferentes puntos de la región está siendo equitativo, Camacho ha explicado que los pueblos más pequeños tienen un ritmo de vacunación distinto al de las grandes ciudades.

Así, ha puesto como ejemplo que en estos pequeños municipios se vacuna más rápido al grupo de 30 a 39 años y se continúa con el grupo inferior que le sigue en edad, mientras que en la Gerencia de Toledo -que aglutina la cuarta parte de la población de Castilla-La Mancha- se hace "más complejo" hacerlo exactamente igual. "Se puede hacer solapamiento de los grupos, la distribución de las vacunas esta siendo equitativo en las provincias, los ritmos pueden ser distintos", ha afirmado.

Respecto a la Incidencia Acumulada, se contabilizan 53 casos a 14 días y 24 casos a 7 días, aunque Camacho no ha descartado que aumente en los próximos días. Con datos de este miércoles, se registran 71 pacientes hospitalizados, 22 en camas UCI. Además, se han administrado más de 1,8 millones de dosis, lo que supone el 92,4% de las recibidas en la región.

Cribado masivo en Albadalejo

Asimismo, Juan Camacho ha dado cuenta del cribado que se va a realizar este sábado, 3 de julio, en el municipio ciudadrealeño de Albaladejo, en el que están inscritas 120 personas.

"En principio parece un caso limitado a la localidad, los ciudadanos del Albaladejo no se han mantenido aislados en los últimos diez días. No hay indicadores para tomar medidas mas drásticas en esta localidad", ha afirmado el director general de Salud Pública.