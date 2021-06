Page anuncia que la ley LGTBI verá la luz "este mismo año" en Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que este año verá la luz la ley LGTBI de la comunidad autónoma, que busca aplicar a los servicios públicos la legislación nacional que está ahora en análisis y que estará vigente "a la vuelta de muy poco tiempo".



Durante su intervención en la inauguración del Consejo Regional de Formación Profesional, el presidente regional ha reconocido que Castilla-La Mancha es "de las pocas autonomías" que no tienen una ley LGTBI, pero también ha apuntado que en algunos territorios la tienen pero está "escondida".



Sobre la aprobación de la ley autonómica, ha explicado que "llevamos bastante tiempo esperando a que se aclaren" en el Gobierno central, y por eso ha dicho que "este mismo año va a ver la luz en la región" la ley LGTBI, que ya se ha planteado en varias ocasiones pero que se han tenido que "replantear" con los colectivos y saldrá lo más consensuada y pactada posible.



"No vamos a innovar, no vamos a crear ningún derecho ni meternos en jardines, lo que queremos es aplicar a los servicios públicos, a la normativa, la legislación nacional que está ahora en análisis pero que estará vigente a la vuelta de muy poco tiempo".